感恩節長假 洛杉磯這些景點放心玩

海峽群島（Channel Island）國家公園海景。（LAtimes）

感恩節假期向來是美國人全家出門遊玩的好時節，但今年受新冠疫情 影響很多活動叫停，但是多元化大都會洛杉磯 依然可以提供很多適合全家享受的節目。以下景點是感恩節長周末的好去處，民眾可以不失時機去欣賞享樂。

1．全家出門享受大自然

儘管新冠疫情迫使洛杉磯市區內的許多遊樂景點關閉，但沒有影響到南加附近的國家公園和州立公園。趁著長周末，與家人一起到附近的自然公園遠足露營，是有趣又健康的選擇。這個周末可以去洛杉磯國家森林（Los Angeles National Forest），馬里布州立公園（Malibu Creek State Park）和圖潘加州立公園（Topanga State Park）遠足欣賞自然風景。南加聞名遐邇的海峽群島國家公園（Channel Island National Park）和卡特琳娜島（Catalina Island）也都在周末正常開放，滿足居民遊山玩水的需要。

2．造訪附近植物園

如果覺得出門遠足露營運動量太大，居民也可以選擇到家附近的植物園（Botanic Garden）一遊。目前洛杉磯縣的幾個主要植物園，包括范杜拉植物園（Ventura Botanical Garden），洛杉磯植物園（LA Arboretum），南海岸植物園（South Coast Botanic Garden）和德堪索花園（Descanso Garden）都在本周末開放。其中位於亞凱迪亞（Arcadia）的洛杉磯植物園占地127英畝，是南加規模最大、植物種類最多的植物園之一。全家人在鮮花綠樹間漫步時還能學到不少植物知識。

3．參加彩燈節

五彩繽紛的彩燈節一直都是洛杉磯感恩節的保留節目，而2020年感恩節周末也有許多風格不同的彩燈節供市民選擇。其中有南海岸植物園以自然美景為主題的閃亮（Glow）彩燈節，也有歐溫岱賽道（Irwindale Speedway）以納斯卡賽車路線為主題的駕車彩燈節，還有在波莫那市舉行的聖誕主題的書櫃小精靈歡樂頌（The Elf on the Shelf's Magic Journey）彩燈節。這些彩燈節都由藝術家設計，也是感恩節周末老少皆宜的遊樂活動。

4．觀賞洛杉磯水族館

位於長堤市（Long Beach）的太平洋水族館（Pacific Aquarium）是南加規模最大的水族館之一，受疫情影響室內展館被迫關閉，但室外展館依然開放，有包括鯊魚港（Shark Tank），海獅館和企鵝館等許多有趣展區，是舉家遊玩的好去處。

5．汽車影院看電影

受疫情影響洛杉磯的電影院都被關閉，但也阻擋不了影迷的熱情。在感恩節長假期間，洛杉磯有多家汽車影院（Drive Through Theater）對外開放，播放的影片從恐怖片到愛情片以及閤家歡動畫片應有盡有。如果對美式懷舊氣息的汽車影院之旅有興趣，那麼不妨前來一試。