預防焚風釀火災 洛杉磯兩百用戶被停電

為避免焚風引發火災，南加州愛迪生公司切斷部分地區電源。(KTLA截圖)

因為擔心聖安娜焚風(Santa Ana winds )勁吹會增加火災危險，在聖他克拉麗塔(Santa Clarita)等地區，約有200戶南加州 愛迪生公司(Southern California Edison，SCE)的客戶，在26日感恩節被停電。

愛迪生電力公司發言人蒙福德(Jeff Monford)說，停電始於上午11時30分，目前還不能確定何時可以恢復供電，但希望在24小時之內，公司根據天氣預報來判斷受影響地區的實際情況。

愛迪生公司配電圖顯示，在波特牧場（Porter Ranch）、聖他克拉麗塔、莫公園(Moorpark)和西米谷(Simi Valley)等地區的電源已被切斷。蒙福德說，將嘗試在24小時內為這些客戶恢復供電，等待焚風吹過以後，以及機組人員檢查線路並確定重新供電是安全的。

當天氣預報有焚風勁吹時，切斷電源旨在減少電氣設備引發的火災危險。加州此前幾場大火都和電力設備供電有關。

感恩節是火災易發時期，南加 愛迪生電力公司（SCE）建議民眾在準備感恩節餐食期間，不要採取無人值守的方式。對於有磨損電線的電器或設備，也應該立即更換。

據國家消防協會數據，感恩節期間全美報告烹飪引發的火災平均為1630起，是平時的三倍。橙縣 消防局發言人Daniel Yeh表示，橙縣消防局在感恩節，平均會去救16至20起住宅起火。他提醒民眾，烹飪期間請盡量待在廚房。家中如果沒人，切莫在爐子上煮或燉食物。

雖然約61%的烹飪類火災始於爐灶，但Yeh強調，使用烤箱烹飪火雞、火腿或其他食物時，家中也應該有人，並定期檢查。因為曾經發生過，有民眾認為烤箱安全不會引發火災，只離開幾分鐘家中就起火的事故。

如果灶台上出現小火災，Yeh建議民眾用盆或鍋將其蓋住，通過阻隔空氣與氧氣的方式滅火。對於油脂引發的起火，用水撲滅是常見的錯誤，因為油會浮在水上，不僅不能隔絕空氣，還可能導致其亂濺使火勢擴大。如果是烤箱起火，則不應該將箱門開啟，而是採用關閉電源，讓火窒息自滅。