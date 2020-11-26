嘆英雄市長變狗熊律師

散布謠言不等同言論自由。2001年九一一恐襲後，率領紐約市 走出陰霾的前紐約市長朱利安尼，如今成為川普 的私人律師。但他最近連串演出，把謠言當證據，在法庭上被法官斥責disgraceful(可恥、不光彩)；他記者會上面孔扭曲、染髮劑褪色流下黑汗的照片傳遍全球，川普的形象也被他搞得雪上加霜。

朱利安尼當年被譽為「英雄市長」，鐵腕整頓紐約市黑幫，改善治安，率領民眾走出恐襲陰影，英名流傳世界，甚至有「全球市長」的美譽。但如今應了中國人說的「晚節不保」的話，因政治理念忠於川普；也可能因需要賺錢，走上了不歸路。

川普總統和支持者主張今年大選有大規模舞弊，但究竟哪裡不當？川普和律師團除了引用謠言，製造各種陰謀論，川粉都信了。但走上法庭、手按聖經宣誓陳述為真，如編造證詞面臨刑責或牢獄之災時，朱某改口，在賓州法庭，他向法官坦承「那確實不是一宗詐欺案」，使川營33件訴訟目前以1：29，幾乎完敗。但法庭外，他們仍振振有詞，兩種面孔無非繼續忽悠民眾，遂行政治目的。

說謊無罪嗎？言論自由的保障讓政客信口開河，凝聚人氣。CNBC民調指高達73%川粉認為，川普是合法的總統選舉贏家，幾乎和愚民沒兩樣。川普為卸任後繼續掌控共和黨，或為2024年再選鋪路，必須找人推銷各種陰謀謠言，朱利安尼和女律師鮑威爾(Sidney Powell)成為重要支柱。

但NBC等媒體報導，川普私下向幕僚說，朱、鮑簡直是讓他難堪的「笨蛋團隊」。他們公開談話和法庭上向法官怯懦陳詞，簡直判若兩人。鮑威爾日前被川普律師團除名，因為她訊息來源似來自挺川普的陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的謠言，連川普都認為她太瘋狂。她指控川普有700萬張選票被移轉給白登，美軍從德國抄獲作假的伺服器等，很敢瞎編。

NBC新聞引述圈內人士說，川普向助理、盟友抱怨，這兩人在記者會上推銷「陰謀論」，根本無助他選情翻盤，反倒是讓他出糗。川普密友、前新澤西州 長克利斯蒂認為，川普法律團隊的打法，簡直在丟國家的臉。

朱利安尼近年以律師為業，川普原私人律師柯恩「背叛」川普，和檢察官達成認罪協議後，朱某被川普青睞。媒體報導朱利安尼為川普選舉訴訟打官司，每日費用2萬元，比目前紐約最高的律師日酬1.5萬元還高，但寶刀已老，思路和表現拙劣。

川普打法律戰靠川粉們籌款支應，許多黃川粉也成百上千地捐款。但有人警告，川普快下台，很多捐款可能用來彌補競選初期自掏腰包的4600萬至1億元；其餘讓朱利安尼這類律師賺走。有人預測，日後川普、朱利安尼可能反目，為律師費打官司。

無論如何，威名顯赫、讓人敬佩的市長，如今失去方寸，賠上一生奮鬥得來的聲譽。戰友最後如反目成仇，就更令人唏噓。但這就是名利場風雲，也是社會現實、政治可怕，和美國利己價值觀的最高體現。