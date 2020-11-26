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全美中文學校線上論壇 500人與會

記者謝雨珊／洛杉磯報導
全美中文學校聯合總會22日舉辦了一場「Learning Chinese in the U.S.」線上論壇，邀請三位專家演講。（全美中文學校聯合總會提供）
全美中文學校聯合總會22日舉辦了一場「Learning Chinese in the U.S.」線上論壇，邀請三位專家演講。（全美中文學校聯合總會提供）

全美中文學校聯合總會22日在全美外語教學協會（ACTFL）年會，舉辦「Learning Chinese in the U.S.」線上論壇，吸引美國各大學的中文教授、主流學校的中文老師等500多人參與。參與者遍布全球，包含美國、巴西、台灣等地。許多老師會後均給予高度評價。錯過線上論壇的民眾，可上總會網站ncacls.net觀看錄影視頻。

全美中文學校聯合總會長李梅如表示，聯合總會堅持在ACTFL舉辦的期間，舉行午餐會邀請嘉賓演講。今年遇到新冠肺炎疫情，改為線上論壇。這次論壇邀請俄亥俄州立大學教授吳偉克（Galal Walker) 分享中西文化背景的不同，互相學習尊重，才會有良好的交流互動；英語教育博士唐立行啟發老師在教學上，如何灌注更完整多元的文化教學，使學生與家長都能成長受用；CLASS執行長賈寶才分享如何從AP考試的內容來設計課程，包含真實語料、目標語言、溝通練習的任務學習。

此外，李梅如說，全美中文學校聯合總會也正式與全美中小學中文教師協會（CLASS）、全美中文學校協會 (CSAUS)、俄亥俄州立大學的全美東亞語言資源中心結盟，成立「全美中華語言文化聯盟(NCLCC)」，一起致力於推廣中文教育與中華文化。

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