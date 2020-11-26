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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

賭城旅遊人數減半 前景仍看好

編譯組／綜合報導 
曾經光彩奪目的賭城大道，如今客流只有去年的半數。（KLAS電視台）
曾經光彩奪目的賭城大道，如今客流只有去年的半數。（KLAS電視台）

疫情爆發以來，賭城拉斯維加斯仍在「半速」運行。拉斯維加斯會展及觀光局（LVCVA）24日最新統計顯示，10月的到訪人數為185萬6900人，雖然比9月高了9%，但仍然只有2019年10月的一半，當時觀光人數為366萬8100人。 

LVCVA指出，10月的住房率與9月相去不遠，但住房營收少了3.1%。與去年10月相比，更少了60%。每晚平均價格為104.54元，較9月低了3.3％，也比去年10月低了22.8%。 

不過業者還是對會展生意的前景看好。凱撒娛樂（Caesars Entertainment）、米高梅度假集團（MGM Resorts）、永利集團（Wynn Resorts）與紅石度假村（Red Rock Resorts）都認為，2021年夏季的會展生意將會回到常軌。 

2020年至今的數據，與2019年同期相比，也反映出賭城確實以半速運轉，2019年10月底的到訪人數就已達到3550萬人次，今年同期僅1620萬人次。今年10月的可供入住房間為14萬658間，略低於去年同月的14萬9282間。住房率為周末46.9%，周間38.6 %。 

觀光 賭城 營收

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