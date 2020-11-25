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西來寺擴建案 住持：改善生態、交通有備案

記者王全秀子／哈仙達岡報導
西來寺住持慧東法師表示，西來寺擴建案目前還在申請執照的初步階段。（西來寺網站）
西來寺住持慧東法師表示，西來寺擴建案目前還在申請執照的初步階段。（西來寺網站）

洛杉磯縣區域規畫局日前舉行西來寺擴建案舉行線上公聽會，支持和反對建案的民眾分別說明他們的理由。西來寺住持慧東法師24日表示，此案目前還在申請執照的初步階段，感謝居民踴躍發言讓他們聽到不同聲音。會請專業人士了解民眾關心的問題再進行評估，找到符合大眾的解決方案。

針對環保團體和居民對於影響自然和交通的擔憂，慧東法師表示，新建案主要是修建禪堂，以戶外禪修的活動為主，對外開放的活動較少，以及蓋部分住宿樓，供給來西來寺禪修人士居住，和法師們退休後住在裡面教學禪修。這項新建案位於西來寺對面的小山頭，中間隔著哈仙達路（Hacienda Rd），建案面積約20英畝，是對面大山的一小部分。雖然建案面積約20英畝，但真正要修建的建築僅20%，剩下80%主要是戶外花園和活動空間，以及種植花草。

針對環保人士提出的保護野生動物問題，慧東法師表示，準備開發建案的工程團隊根據縣府要求，做了很長時間的調查，開發的地方不是動物棲息或是要走的地方，動物走道可能還要靠南邊一些，不會影響野生動物。

環保團體對於加州保護樹種和本土鳥類的擔憂，慧東法師表示，這個小山頭長期荒蕪，以野草植被包圍。每天夏天周圍鄰居都擔心那裡會發生山火，鄰居們也希望西來寺管理，透過種樹澆水的方式，改善生態。開發以後會種植很多當地不同樹種，吸引鳥類來棲息，不會傷害野生動物，反而會吸引鳥類過來。

慧東說，越來越多美國人喜歡禪修、打坐，不僅佛教徒，還有學生、警消人員、社區人士都在學習禪修，各宗教都有靜坐和修持的活動。西來寺希望通過發展禪修等活動貢獻社會，以自然戶外禪修為主的靜態活動形式，不會出現集會等人潮擁擠和增加交通負擔。

他提到，活動本身都是靜態，人數少，加上避開西來寺現有的活動日期，不會造成增加交通壓力。在新建案與道路連接的十字路口，他們會申請交通信號燈，讓從山上下來的汽車減速，這對汽車快速行駛噪音和交通安全隱患都有改善，更加安全。

西來寺這些年主要是春節等大型活動人流多，每年春節活動寺方都會請警察協助維護交通，活動並給哈岡地區帶來訪問度，無形中給當地商家企業增加工作和就業機會。

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