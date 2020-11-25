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哈岡西來寺擴建 民憂封路

記者王全秀子／哈仙達岡報導
洛杉磯縣哈仙達岡西來寺是北美最大的佛教寺廟之一，西來寺擬議擴建13萬1034平方呎計畫。（本報檔案照）
洛杉磯縣哈仙達岡西來寺是北美最大的佛教寺廟之一，西來寺擬議擴建13萬1034平方呎計畫。（本報檔案照）

位於洛杉磯縣東區哈仙達岡（Hacienda Heights）的佛光山西來寺（Hsi Lai Temple）提出13萬1034平方呎的擴建達計畫，並於日前舉行線上公聽會，聽取民眾建議。該計畫位於西來寺現址的對面，目前還在規畫階段，並未定案。

根據「國際佛教促進會」（International Buddhist Progress Society）去年遞交給洛縣區域規畫局（Los Angeles County Department of Regional Planning）文件，擴建範圍在哈仙達大道（Hacienda Blvd.）以西30畝處綠地進行。擴建計畫包括17棟建築，如冥想大廳和茶室、幾個較小的冥想廳多功能教學樓、自助餐廳與宿舍樓，一座七層樓的停車場，以及兩條與現有場外通道西側相連的人行道。

據主流媒體報導，朋地岡棲息地保護局（Puente Hills Habitat Preservation Authority）執行總監Andrea Gullo表示，該項目將對環境和野生動植物走廊造成極大危害。西來寺擴建可能破壞該機構多年來保護環境的目的。該項目包括其所有建築物、步道，尤其是交通，將切斷野生動物在開放空間區域之間的流動，減少生物多樣性。

其次交通是聽證會辯論的關鍵部分。民眾擔心，擴建案位於哈仙達路，是非常狹窄的道路，尤其與Colima路以南交匯時，一旦開始施工，那條路將無法通行。從Canada Sombre路到拉哈布拉岡（La Habra Heights）的Skyline Drive西段曾有近一年的封鎖，因為其中有一段路有滑坡的危險。但在今年已經修復，民眾擔心周邊道路會再次封路，造成出行不便。

但也有支持擴建案的居民在線上聽證會發聲，支持民眾認為，交通問題不應歸咎於西來寺，另外也認為，西來寺擴建將使當地成為一個更具吸引力的居住地，可以帶朋友參觀的好地方，為此感到自豪。

根據西來寺網站，西來寺是北美最大的佛教寺廟之一。西來寺每年舉辦許多本地和國際活動，包括中國春節，在為期兩周的活動時間中，平均每天接待2萬名訪客。今年因新冠疫情，自3月20日暫停開放，所有活動均已改由線上進行。

西來寺擬議擴建案，位於西來寺現址（右）對面的綠地（左）進行。（谷歌地圖）
西來寺擬議擴建案，位於西來寺現址（右）對面的綠地（左）進行。（谷歌地圖）

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