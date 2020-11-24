疫情惡化 餐飲業者不如遊民

新冠疫情 折騰近九個月，一直強調防疫 的加州 ，原來期望年底能趨緩，但是因為日常生活受限，加州人已疲累了，遇到假期節慶，開始放鬆戒心，導致疫情急劇惡化，居家避疫的夢魘又重上心頭。

洛杉磯縣在這一波疫情衝擊下，商家開開關關，損失慘重，餐飲業者更首當其衝，從居家避疫好不容易走出困境，先以外賣維持基本開銷，進展到局部恢復堂食，原以為撥雲見日，黎明在望，突然政令又改，取消堂食。

各地方政府為了商家生計，好不容易規畫所謂的戶外餐區，讓餐飲業者多少有個生意機會，業者也費盡心思，刻意增加戶外餐區的特色，搭篷防疫也各具巧思，一心指望生意能回到從前，更有人花費數萬元投資，期望爭取更多生意。

就在餐飲業者摩拳擦掌，以戶外餐區經營模式力圖振作之際，很遺憾的是洛縣基於疫情升級，決定自25日（周三）晚間10時起，禁止戶外餐區提供服務，為期至少三周。這禁令根本就是餐飲業者的夢魘，尤其已投入巨資，希望能在戶外餐區扳回一城的業者更欲哭無淚。

疫情反覆因素很多，溯其根源是戒心鬆懈，尤其是無症狀感染者是最具潛在威脅的傳播源，稍一不慎就造成社區感染，可說防不勝防。衞生當局只針對餐飲業者，也只防範了一部分傳播破口，仍有許多防疫漏洞需要堵塞。

疫情期間對於商家的執行禁令，卻機動迅速，說到做到，只是配合政令的商家損失要如何補救，各級政府反而視而不見。

以這次疫情對於餐飲業者的衝擊，可說史無前例，雖然疫情之初推出紓困方案，也有協助中小企業的貸款，但都是杯水車薪。尤其連續近九個月，餐館開了又關，生意斷斷續續，根本難以生存。

反觀加州州長紐森17日宣布從州府「災害應急行動帳戶」緊急撥款6200萬元給設有門匙計畫（Roomkey）項目的各縣政府。而加州從門匙計畫進階到家匙計畫（Homekey），預算就高達13億，對於遊民的照顧不遺餘力。

洛杉磯市長賈西提對遊民的關愛也不遑多讓，他提出的Bridge Home興建遊民收容所計畫，執行三年，從原本2000萬元，又追加了1億8700萬元，維持費用就占3000萬元。

由兩位加州大咖照顧街友的手筆就可看出，一旦無家可歸，在加州受到的照顧，遠超過辛勤工作，規規矩矩納稅的平民百姓；而慘遭疫情肆虐的餐飲業者，即使遍體鱗傷，還得自謀生路，缺乏執政者關愛的眼神；兩者待遇相差懸殊，救窮不救急，資源分配顯著不合理。

執政者在疫情當下，實在應該用心思考，只一味要求掙扎於生死邊緣的餐飲業者，配合防疫，卻缺乏救援行動，對於誠實納稅的商家如同落井下石，根本是缺乏同情的懲罰，為政者怎能心安？