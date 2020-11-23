李國衡膺華聯會終身榮譽會長

李國衡接受華聯會頒贈的終身榮譽會長獎座，左起華聯會長葉郁寜、李鮑華、李國衡及華聯副會長尹大燕。（拉古納伍茲華人聯誼會提供）

定居拉古納伍茲退休 社區20多年的李國衡，積極參與公眾事務，先後擔任華聯會會長十年之久，華聯會為感念他無私的貢獻，破例授以終身榮譽會長，華聯會會長葉郁寧及副會長尹大燕將 「 德高望重，功在華聯」的奬座送到他府上，並於11月19日舉辦線上慶祝會。

葉郁寧表示，李國衡早年自海軍官校畢業，後來美留學取得化工博士，在奧克拉荷馬州擔任石油工程師多年至退休，後與妻子鮑華搬來南加州。李國衡熱愛研究股票投資 ，每天下午兩點前，都在網上仔細了解當日股市走勢，認真的程度不亞於專業投資人士。

尹大燕主持的線上慶祝會中，會員們分享老照片。大家回憶一些感人故事，尤其每逢佳節，李國衡總是慷慨出錢，中秋節送月餅，端午節送粽子，春節送紅包，數十年來從未間斷，溫暖了500位會員的心，也紓解了海外遊子的鄉愁，讓中國的傳統節日能夠在海外延續下去。

為讓海外兩岸三地華人 團結起來，他促成和神州同樂會合併，壯大華聯會聲勢，並且出錢資助其他華人小團體。為提高華聯會的地位，他大力資助拉古納伍茲村基金會，幫他們實現鄰居幫助鄰居的計畫。每年在村裡的大戲院舉辦春節聯歡晚會，和各族裔居民同樂，搭起友誼的橋樑，宣揚中華文化等，打響了華聯的知名度。

李國衡網羅不少人才加入華聯會，組成很完善的服務團隊，鼓勵與關懷服務人員，大家也都視他為大家長，開開心心地為他做事。在他任內成立愛心關懷組，舉辦各種講座，提供各種資訊，擴大對會員服務。李國衡說，他雖然退休，但不會放棄熱愛的華聯，也會繼續參與公眾事務。