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川習不敢做的事 蔡英文辦到了

洛城新語

習近平再討厭黎智英的蘋果日報、壹傳媒，也沒有把它們給封了。川普現在還每天咒罵CNN和多家主流電視台是「假新聞」，也不敢下令把他們關掉。但習近平和川普不敢做的事，蔡英文政府卻敢，決定把台灣的中天電視新聞台給封了。民進黨政府自詡崇尚民主進步、保障新聞自由，成了天大笑話。

封掉中天新聞台，是行政院通訊傳播委員會（NCC）委員以七比零作出的裁決。NCC成立以來，決定關掉的新聞台，中天是第一家。NCC表面上是所謂獨立機關，但其委員全部由總統蔡英文提名，NCC所作的決定即由蔡政府概括承受。

姑不論先前傳出如何關掉中天的「總統府密件」是否屬實，但蔡政府的獨立機關早已失去公信力。從促進轉型正義委員會「平反」了一堆中共認證的諜報工作人員，說他們是白色恐怖受害者，以及副主委張天欽的「東廠」事件，到中央選舉委會、不當黨產委處理委員會屢次被指充當民進黨的打手，這些機關的爭議性已超過了他們的獨立性。

NCC發布了四項不同意中天申請執照換發的理由如下：屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業；內控與自律機制失靈；新聞製播遭受不當干擾，違反中天電視新聞自主公約；中天所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性。

這四項理由都存在相當爭議性，但就算全部屬實，也不應構成關台的最嚴厲處分。最大的關鍵在於，中天是犯了一些錯，蔡衍明也很討人厭，但終究「罪不至死」。NCC憑什麼替觀眾決定那一家新聞台能不能看？新聞媒體存在的價值，有很大一部分是監督政府，而被監督的蔡英文政府反倒有權封掉媒體，真是比共產黨還要更共產黨。

打開天窗說亮話，如果中天是親綠媒體，作為府院黨的喉舌，今天會被封嗎？如果中天在總統大選期間，沒有鋪天蓋地的報導韓國瑜的一言一行，今天會被封嗎？如果不喜歡中天，遙控器在每個觀眾的手上，你可以轉台不看啊！同理，討厭「三民自」的閱聽人亦不在少數，但討厭並不代表政府就可以封台。

至於有親綠媒體人帶風向稱：NCC的決議，其實是中天新聞台可繼續經營，只是無法在52號頻道播出，至於要去哪個平台播，那是經營者的問題，其它如中天綜藝台等都維持不變，所以中天沒有被關台的問題。如此硬拗，實在也不值得評論，但由此可見綠營一貫作風。

世界新專創辦人成舍我，1934年5月在南京主持《民生報》，揭發行政院政務處長彭學沛（與成舍我有親戚關係）貪污舞弊案，惹惱行政院長汪精衛，被拘禁40天，報館被查封不許復刊。汪精衛曾派人對他說，只要寫一封向汪的道歉信，汪即可收回成命。但成舍我嚴詞拒絕，並說：「我可以當一輩子新聞記者，汪先生不可能做一輩子行政院長。」這段話要送給蔡英文和蘇貞昌。

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