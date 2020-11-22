白登上任前 贈與遺產先規畫

北美華人會計師協會21日主辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」。（線上截圖）

稅務與選民息息相關，如今新總統人選已塵埃落定，未來稅務該如何規畫？據了解，總統當選人白登 有意將個人所得稅率從37%提高至39.6%。會計師建議民眾，趁目前個人所得稅率低、稅法未改變時，提前做好財稅及資產配置等規畫以達到省稅目的。

會計師施啟祥21日參加北美華人會計師協會「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」，分享大選後歲末稅務規畫。他表示，個人所得稅率在白登上任後可能調高，財稅規畫著重點將在於，如何設法將交易從高稅率調降至低稅率來省稅。他建議納稅人盡早做好財產規畫，即使往後稅法改變，也不怕法律追溯既往，還有可能省稅。透過成立慈善基金、在合格機會區（Opportunity Zones）投資 、進行財產轉移等，均是納稅人值得深入研究的課題。

投資利得先獲利 可免最高稅率

投資性利得方面的資本收益與大眾息息相關。現行法律對個人收入超過44萬1450元（夫妻合報49萬6600元）課徵最高稅率20%，此外還有3.8%的淨投資所得稅。白登主張消除對收入超過100萬元的資本收益和合格股息的優惠，保持淨投資所得稅。施啟祥建議股民考慮是否盡快賣掉已利得的股票或改變投資策略，因為未來資本利得的稅率可能提高。

現行稅法提供遺產稅很大的豁免額度，遺產和贈與免稅額保持在1158萬元，且死亡時轉移升值遺產可得台階式的提升價值（Step-up Basis），但白登提倡取消遺產轉移的台階式升值。施啟祥說，白登不但希望取消死亡轉移升值遺產的Step-up Basis，也可能降低遺產贈與稅至500萬元，可能影響很多人的財稅規畫。

收入減要省稅 IRA可轉為Roth

目前員工跟雇主各付6.2%的社安稅，繳納社安稅的最高收入是13萬7700元。候任會長張青主講「大選後新一輪紓困法案對民眾和商家的影響」指出，白登提倡的稅改規定，即便已達繳納社安稅的最高收入13萬7700元上限，依然可繼續加徵社安稅。不少人受到疫情影響2020年收入減少，這代表報稅稅率可能比往年低。張青表示，Roth IRA是好工具，提錢出來後連本帶利都不用繳稅。如果納稅人現在收入稅率很低，可以考慮將傳統IRA轉為Roth IRA。

新移民 海外資產 移民前先賣免稅

北美華人會計師協會創會會長林清吉表示，新移民得申報海外所得、利息、房屋買賣、股票等資訊，他建議在移民前找會計師做財務規畫，要是能在移民美國前賣掉海外房產，所得均可免稅。一旦成為美國義務納稅人，便不再享有這項「優惠」。海外帳戶資產若未申報被查到，可能面臨重罰甚至坐牢。

林清吉表示，國稅局專員有時會按照郵遞區號，查看納稅人住家地段是否富人區，納稅人持有幾輛轎車等資訊，納稅人要是報稅所得少會引起國稅局懷疑。有些新移民剛來時，靠海外親人贈與的方式生活。他提醒，海外親人若贈與10萬元以上，切記得向國稅局申報。拿到國稅局查稅信件後先不要緊張，最好請有經驗的會計師出面協調。