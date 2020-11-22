蒙特利公園市2022年選舉 擬延期數月

圖為蒙市市府。（蒙市官網）

蒙特利公園市（Monterey Park）近日在市議會上討論2022年延期選舉事宜，本應在2022年3月舉行的市議會選舉，可能延期至2022年6月或11月。

五位市議員決定在明年1月蒙市人口普查 結果出來後再商討。副市長饒影凡（Yvonne Yiu）表示，人口普查影響到選區的重新畫分，而2022年換屆選舉包括第一區和第五區在內。因為涉及選舉的公平性和最新民意表達，市議會將在明年1月對最新人口普查結果研究後，再討論延期選舉議題。

目前蒙市五位市議員中，市長陳贊新（Peter Chan）和市議員梁僑漢（Hans Liang）均在2022年任滿，而且都是連任兩屆市議員。2022年選舉還涉及市府書記官（City Clerk）和市府財務長（City Treasure）。

今年9月生效的加州 SB970新法，規定自2021年1月1日起，地方城市2022年選舉必須與加州選舉時間一致，在6月或11月舉行。該法律將使目前蒙市所有市議員的任期延長幾個月。本擬在2022年3月卸任的兩位市議員陳贊新和梁僑漢將延長任期三個月或八個月，而其他在2020年3月上任的三位市議員饒影凡、羅霈霆（Henry Lo）和Fred Sornoso，在2024年也會相應延任幾個月。

有趣的是，在2017年獲得連任的陳贊新和梁僑漢，本應在2021年任滿，但是根據加州新選舉法，地方市府選舉不得在奇數年進行，要與加州選舉年月同步。所以，蒙市2021年的選舉延至2022年，陳贊新和梁僑漢對於各自任期延長均無異議。

饒影凡說，加州新法律要求在偶數年選舉，一來是有數據表明，偶數年投票 的民眾比較多，選舉結果相對公平。二來奇數年或者非加州選舉月，地方城市自辦選舉要花費很多錢。