幫幫忙基金會送一貨櫃緊急物資到宏都拉斯

幫幫忙基金會啟動「愛心貨櫃，跨海送暖」行動，20日送一個貨櫃至宏都拉斯災區。（孟心韻提供）

宏都拉斯受颱風「埃塔」影響，當地街道被洪水 淹沒，目前約40萬人直接受到風暴影響急需救助。幫幫忙基金會聞訊啟動「愛心貨櫃，跨海送暖」行動，花兩周準備緊急物資，20日在卡森市（Carson)送一個貨櫃至宏都拉斯災區，宏都拉斯駐洛杉磯 總領事Maria Rivera當日到場協助上櫃。

幫幫忙基金會副會長孟心韻表示，疫情期間貨櫃難訂，但為了救助宏都拉斯災民，基金會在兩周內湊齊一個貨櫃的物資將送往宏都拉斯災區。這次貨櫃物資包括不易腐爛的食物、衣服、鞋子、毯子、防疫物資，另還有小孩的玩具及文具用品等。

她提到，由於該貨櫃預計12月中抵達，屆時鄰近聖誕節 假期，考量到許多災民孩子無禮物可取，特地進了一批文具及玩具，當作禮物送給孩子。

宏都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Rivera、宏都拉斯駐洛杉磯副領事Violeta Discua，及聖文森駐洛杉磯名譽領事Cadrin Gill除了協助上櫃外，他們也當面向幫幫忙基金會致謝。

埃塔颱風11月初橫掃中美洲多國沿海地區，強風和暴雨造成樹木折斷，電力中斷，交通嚴重受阻，引發泥石流等災害，奪走了50多條生命，數萬人撤離，災情慘重。