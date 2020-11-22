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安置計畫受挫 遊民返街頭

編譯組／綜合報導

洛杉磯市市長賈西提2018年雄心勃勃地提出A Bridge Home計畫，希望能在幫遊民找到永久住所之前，提供他們一個安身立命的暫居地。現在，20間Bridge Home已經開始營運，五間正要完工。但是過去紀錄卻顯示，進了Bridge Home的遊民，多數還是回到街頭，甚至有人乾脆就在Bridge Home旁邊安營紮寨，原本支持Bridge Home計畫的附近居民，現在反而更擔心環境與治安惡化的問題。

Bridge Home原定執行三年。洛杉磯時報調查，其中九間使用市府用地的Bridge Home應該可以繼續營運，另外八間的用地則是向其他公家機關借的，兩間由其他建築改裝而成，其他則是由私人贊助成立。這些Bridge Home的興建維持費用已經膨脹到2億元，原本估計只要2000萬元的Bridge Home，後來又追加了1億8700萬，維持費用就占了3000萬元。

洛杉磯遊民服務局（LAHSA）執行局長馬斯頓（Heidi Marston）強調，Bridge Home的宗旨就是提供遊民一個方便、尊嚴、療癒的安身之地，比起之前幾百人擠在一處開放空間要好上許多。但是LAHSA的統計卻發現，離開Bridge Home的人當中，只有15%找到永久住所，或是跟朋友或家人一起住，其他31%又回到街頭、35%不知去向，其他的可能住到精神病院、安養中心或是進了監獄

這些數據反映出來，就算Bridge Home能夠提供臨時住所，但是很多遊民根本沒有經濟能力，也拿不到政府補助，能夠住進安穩的家。洛杉磯市的威尼斯區，一名自稱Arkansas的遊民就是個例子，從街頭到收容所，再從收容所回到街頭。他說，收容所管得太多，他天生就是個夜貓子，想溜達就溜達，誰管它現在幾點，但收容所非要管他們幾點睡、幾點起。

但是對附近居民來說，他們原本期待，Bridge Home能夠安頓遊民，讓社區變得更乾淨、更安全，但是Bridge Home收容了大批遊民，遊民又住到Bridge Home旁邊的街頭，讓他們真的無言了。范奈斯區的Varoojh Darabdia就說，他的美體小舖就在Bridge Home不遠處，但是現在的情況只有更糟，沒有最糟。威尼斯區的Christina Tullock則說，她們現在不準備球棒就不敢睡。

賈西提在受訪時坦承他知道大家的失望。他說，前面18個月是興建期，接下來的18個月則是管理營運期，等到一切上軌道了，他還是希望能在2028年前解決洛杉磯遊民問題。對於附近居民對治安的擔憂，他說警方會將收容所附近的問題當成大事處理。

 

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