我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

夜宵餐館應變 調整營業時間

記者王全秀子／洛杉磯報導
為了配合政府防疫宵禁規定，原本營業至晚11時的大盛燒烤，現調整時間至晚10時打烊。（大盛提供）
為了配合政府防疫宵禁規定，原本營業至晚11時的大盛燒烤，現調整時間至晚10時打烊。（大盛提供）

為加強防疫，加州政府日前規定所有劃為紫色級的縣從21日起實施宵禁，即從晚10時到次日早6時不得營業。餐館晚上10時以後不得提供堂食，將對燒烤宵夜類的餐館會有較大影響和限制。多家燒烤宵夜類餐廳接到通知後紛紛調整營業時間，在10時之前或更早就打烊。

蒙特利公園市（Monterey Park）嘉偉街上的「大盛燒烤」是嗜好宵夜的老饕們聚集地，疫情之前生意火爆，如果沒預訂就要現場長時間等位。疫情以來該店改以外賣生意為主，許多老客人都在企盼「大盛燒烤」開放戶外堂吃，終於在一個星期前如願等到戶外堂吃。

業者大盛表示，戶外堂吃的營業時間是每周二至周日下午5時至晚12時，他們開戶外堂吃不久，因為入冬氣溫低，堂吃生意沒有很大起色。日前又接到政府宵禁通知，為了配合疫情防控，從20日開始，營業時間調整為下午3時至晚10時。

抗疫之路艱辛對餐飲業者大不易。大盛表示，他非常感謝支持「大盛燒烤」的客人們，尤其是最近大半年來不離不棄的客人，如果沒有他們的捧場，生意恐怕也撐不到今天。

天普市（Temple City）羅斯密大道（Rosemead Blvd）上的紅九九燒烤和火鍋（Red 99 Grill & Hot Pot）戶外堂吃生意不錯，燒烤和火鍋吃到飽（All You Can Eat）令人過癮，尤其現在夜晚氣溫低，燒烤火鍋暖洋洋。為了配合政府防疫宵禁規定，他們也調整了營業時間。

大盛燒烤開放戶外堂吃，目前仍以外賣為主。（大盛提供）
大盛燒烤開放戶外堂吃，目前仍以外賣為主。（大盛提供）

工作人員劉先生表示，開放戶外堂吃後，營業時間是每晚5時30分至11時，如今不得不改為中午12時至晚9時。而餐廳是「吃到飽」的經營模式，無法做外賣生意，因此調整營業時間對生意的確有些影響。

此次宵禁規定影響較大的主要是營業至午夜的餐館。業者反應，大部分餐館都在中午和晚餐時段營業，晚9時或10時前基本上收攤，因此宵禁對這類餐館影響不大。但對那些要從晚餐時段才做生意的餐館來說，尤其是燒烤火鍋串串等夜宵類餐館則影響很大，這些餐館必須調整營業時間，否則違規。

編輯推薦

宵禁 疫情 防疫

上一則

世說新聞／加州再宵禁 禁了病毒也散了人心

下一則

新港灘聖誕船遊行 因疫取消

延伸閱讀

世說新聞／加州再宵禁 禁了病毒也散了人心

世說新聞／加州再宵禁 禁了病毒也散了人心
白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所
紐約市「一兩周內」關堂食、健身房…嚴格防疫 避免翻紅

紐約市「一兩周內」關堂食、健身房…嚴格防疫 避免翻紅
日均病例倍增 蒙郡室內聚會擬限10人

日均病例倍增 蒙郡室內聚會擬限10人
宵禁！加州局部居家令11月21日生效

宵禁！加州局部居家令11月21日生效
紐森有意全州宵禁引質疑 商家擔憂再受創

紐森有意全州宵禁引質疑 商家擔憂再受創

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43
白登當選將如何改變移民政策引關注。（美聯社）

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

2020-11-16 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫