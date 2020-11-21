夜宵餐館應變 調整營業時間

為了配合政府防疫宵禁規定，原本營業至晚11時的大盛燒烤，現調整時間至晚10時打烊。（大盛提供）

為加強防疫 ，加州政府日前規定所有劃為紫色級的縣從21日起實施宵禁 ，即從晚10時到次日早6時不得營業。餐館晚上10時以後不得提供堂食，將對燒烤宵夜類的餐館會有較大影響和限制。多家燒烤宵夜類餐廳接到通知後紛紛調整營業時間，在10時之前或更早就打烊。

蒙特利公園市（Monterey Park）嘉偉街上的「大盛燒烤」是嗜好宵夜的老饕們聚集地，疫情 之前生意火爆，如果沒預訂就要現場長時間等位。疫情以來該店改以外賣生意為主，許多老客人都在企盼「大盛燒烤」開放戶外堂吃，終於在一個星期前如願等到戶外堂吃。

業者大盛表示，戶外堂吃的營業時間是每周二至周日下午5時至晚12時，他們開戶外堂吃不久，因為入冬氣溫低，堂吃生意沒有很大起色。日前又接到政府宵禁通知，為了配合疫情防控，從20日開始，營業時間調整為下午3時至晚10時。

抗疫之路艱辛對餐飲業者大不易。大盛表示，他非常感謝支持「大盛燒烤」的客人們，尤其是最近大半年來不離不棄的客人，如果沒有他們的捧場，生意恐怕也撐不到今天。

天普市（Temple City）羅斯密大道（Rosemead Blvd）上的紅九九燒烤和火鍋（Red 99 Grill & Hot Pot）戶外堂吃生意不錯，燒烤和火鍋吃到飽（All You Can Eat）令人過癮，尤其現在夜晚氣溫低，燒烤火鍋暖洋洋。為了配合政府防疫宵禁規定，他們也調整了營業時間。

大盛燒烤開放戶外堂吃，目前仍以外賣為主。（大盛提供）

工作人員劉先生表示，開放戶外堂吃後，營業時間是每晚5時30分至11時，如今不得不改為中午12時至晚9時。而餐廳是「吃到飽」的經營模式，無法做外賣生意，因此調整營業時間對生意的確有些影響。

此次宵禁規定影響較大的主要是營業至午夜的餐館。業者反應，大部分餐館都在中午和晚餐時段營業，晚9時或10時前基本上收攤，因此宵禁對這類餐館影響不大。但對那些要從晚餐時段才做生意的餐館來說，尤其是燒烤火鍋串串等夜宵類餐館則影響很大，這些餐館必須調整營業時間，否則違規。