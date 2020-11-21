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北美會計師協會 稅務線上講座

【洛杉磯訊】
北美華人會計師協會攜手洛僑中心，21日聯合舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」。（本報檔案照）
北美華人會計師協會攜手洛僑中心，21日聯合舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」。（本報檔案照）

北美華人會計師協會將攜手洛僑中心，將於21日（周六）上午10時至12時30分，聯合舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」，屆時多位專家分享公司企業、個人報稅、房市等稅務相關問題。

北美華人會計師協會會長梁俊鎧（Calvin Leong）表示，該協會每年因應市場趨勢，安排最具體的講題並邀專家現場演講。內容包含稅務、貸款、房地產等最新訊息。講座召集人陳英煌表示，今年適逢大選結束，又受疫情的影響，稅務、房市、貸款利率等最新發展與大眾生活息息相關。

當天講座將由梁俊鎧主講「最新國際稅務重點審查」、創會會長林清吉主講「疫情下的選舉與稅法，對報稅與查稅的影響」、候任會長張青主講「大選後新一輪紓困法案對民眾和商家的影響」、RE/MAX Elite Realty總裁劉靜主講「疫情持續，會影響加州房市嗎？」、佳信貸款總裁劉豔秋主講「當低利率來臨時，貸款的訣竅秘密」、及施啟祥主講「大選後歳末稅務規劃」。

線上講座為民眾分享各項新知，報名預約電話626-446-1448或電郵[email protected]

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