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聖蓋博市成立HEAR委員會 市議員籲踴躍申請

記者王全秀子／聖蓋博市報導
聖蓋博市議會成員宣布成立HEAR委員會。（記者王全秀子／攝影）
聖蓋博市議會成員宣布成立HEAR委員會。（記者王全秀子／攝影）

聖蓋博市20日宣布成立「人際、平等、獲取和溝通」（Human, Equality, Access and Relation，HEAR）委員會，促進倡導人權、平等、多元、正義、安全等。委員會由七人組成，已向市民開放申請，其中至少五人必須是聖蓋博市居民，申請截止日期至12月15日。聖蓋博市三位華裔市議員呼籲市民和業者積極申請，將不同的聲音帶入委員會。

市長Denise Menchaca表示，HEAR委員會是市議會的諮詢機構，評估和建議市政府的政策、程序和活動，可直接向市議會報告。但不是監督委員會，也不接收或調查個人事件或投訴。不過HEAR委員會可以要求並獲取有關事件或投訴的信息，但僅限於向市議會提出政策，程序或活動建議的範圍。

參與創建HEAR委員會的市議員卜君毅（Jason Pu）表示，透過和許多社區成員交流，了解他們的需求，希望委員會能團結民眾，互相理解，而不是分離民眾和族裔。委員會將評估市府所有的政策，查看是否能為居民提供足夠協助。譬如，聖市需要多語言服務，因為不諳英文的民眾無法完整地向市府提出他們的問題，難以得到更好的服務。

副市長廖欽和（Chin Ho Liao）強調HEAR的主要意義，譬如實行人道幫助社區的弱勢團體，追求公平的機會，更容易獲得資源，改善和加強人際交流關係等，促進居民、商家和政府的互動。另外他還提到市府委員會華裔成員非常少，他藉此呼籲華人居民能積極申請並代表華人發聲。

市議員丁言愉（Tony Ding）表示，人權、平等、多元化，與各個不同族裔建立橋樑，是他從競選到現在持續努力的目標，他指出，該委員會在明州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遇難後創建，希望透過各位成員的發聲，廣泛看到社區公平，杜絕種族歧視等，以及跨文化交流，尤其是聖市居民和商家，幫助他們了解市府的運作方向。

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