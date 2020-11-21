迎感恩節 幫幫忙基金會23日攜手山麓聯合中心發放食物

幫幫忙基金會將攜手山麓聯合中心（Foothill Unity），於23日和24日上午9時至下午2時，在巴沙迪那（Pasadena）及蒙羅維亞（Monrovia）發放感恩節食物，鼓勵有需要的華人 家庭前往領取。地址: 790 W. Chestnut Ave. Monrovia, CA 91016，以及91 N. Oak Ave Pasadena, CA 91107。

當天發放的食物包括方便麵、蘋果、橘子、土豆、山藥、芹菜、洋蔥、胡蘿蔔和食品盒，感恩節早餐、火雞或雞肉以及口罩，發放方式為得來速（Drive Thru）。

幫幫忙基金會表示，新冠疫情 嚴重影響了社區經濟，大批雇員失業需要食物。在這段期間，該中心的食物發放量較過去增加了三倍，幫助因疫情停班、請假、放無薪假、被裁員，或無法工作致生活陷困的家戶。

山麓聯合中心是一間地區性食物銀行，為聖蓋博谷地區的多個城市居民發放食物，其中有華人聚集的社區，包括亞凱迪亞（Arcadia）、阿蘇薩（Azusa）、蒙羅維亞（Monrovia）、巴沙迪那（Pasadena）、南巴（South Pasadena）、天普市（Temple City）等城市。山麓聯合中心為非營利組織，成立近40年，為低收入 戶、無家可歸者提供各種幫助。幫幫忙基金會與該中心已經合作14年舉辦大型食物發放活動。