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鄉親團結、扎根社區 爾灣韓裔勝選模式 華裔應學習

本報記者／爾灣市報導
華裔郭正明在2018年能成功當選爾灣市議員，離不開扎根社區多年的服務經歷。（本報檔案照）
華裔郭正明在2018年能成功當選爾灣市議員，離不開扎根社區多年的服務經歷。（本報檔案照）

爾灣華裔和韓裔居民都不少，但為何韓裔競選的成功率比華裔高？當地資深華人居民表示，韓裔非常團結，只要有人出來競選，不論黨派韓裔都會一面倒支持；華裔雖然人多，但不代表都有投票權，且總會出現多名候選人同時競選分散票源的情況，看起來更像一盤散沙，加上他們平時並不活躍於社區活動，在社區扎根的深度和廣度都不夠，相較之下韓裔在社區更活躍。

2016年起爾灣先後有陳鋼（Gang Chen）、孫立清（Liqing Lee Sun）、郭正明（Anthony Kuo）等人參選。陳鋼曾分別在2016年競選爾灣市長，2018改選市議員，同年孫立清也競選市議員，最終都以失敗告終。郭正明曾在2016年競選市議員，首次失敗，2018年再戰才成功上位。

今年更是有華裔黃宜誠（Luis Huang）挑戰市長，蔣丹（Diana Jiang）、梁海洋（Hai Yang Liang）競選市議員，均以失敗告終。

反觀韓裔，進入爾灣市議會比華裔早很多年。自2008年起就有姜石熙（Sukhee Kang）當選市長，緊接著是崔錫浩（Steven Choi）也當選市長，即從2008年至2016年間，四任市長都由這兩位韓裔擔任（一任兩年，兩人均擔任兩任）。同時他們早在2004年就當選爾灣市議員，崔錫浩在卸任爾灣民選官員後，並更上一層樓轉戰加州眾議員席位，成功上馬。如今再加上今年金太美（Tammy Kim）以高票當選市議員，韓裔在爾灣市議員和市長選舉的表現可圈可點。

不願具名的爾灣華人居民表示，看了過去僅20年的選舉，韓裔競選成功關鍵在於候選人平時扎根社區，他們了解民眾的想法；而華裔更像是因為對某件事情不滿而跳出來競選。雖然他們在個人專業領域資深，但沒有得到很多市民共鳴。同時若華裔候選人過於依賴華人選票，勝選可能性不大，因為很多華人新移民並沒有投票權。

以今年高票當選市議員的韓裔金太美為例，金太美的個性是敢做敢說，奔走於各個社區替亞太裔爭取福利。她非常活躍，就連平時過節社區舉辦的活動也能看到她的身影，扎根社區，以致居民有目共睹。這也是她今年選舉前獲華裔國會議員趙美心支持之故，反觀華裔候選人可能扎根不夠深，不容易被民眾記住，以致較難得到選票。

同時韓裔非常團結，許多候選人都參加教會，得到教友支持，韓裔也希望在自己人當中能有代表勝選幫忙發聲。另一方面，他們一般來說不會扎堆競選，譬如姜石熙和崔錫浩都是在不同時期競選市長，就能避免被分票的情況。而華裔參政雖值得鼓勵，但同一時間多人出來競選，難免會被分票。

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