駱思典：美中關係不會因白登緩和

南加大美中學院教授駱思典(Stanley Rosen)(美中學院網站)

南加大美中學院(USC US-China Institute)教授駱思典(Rosen Stanley)在接受本報採訪時表示,中美關係不會隨著白登 上台而緩和,而川普總統在下台前對台灣作出一系列政策,白登也很難逆轉。

美國 國務卿辦公室(Office of the Secretary of State)近日發布報告《中國 挑戰的因素》(Elements of the China Challenge),將中國近年來一系列對內對外政策,視為對以美國為核心的西方世界秩序的挑戰,建議美國政府採取手段團結西方盟友,並在全球範圍內限制中國發展其影響力。

在《中國挑戰的因素》一文中,從經濟軍事力量、對外政策和意識形態等,對21世紀以來中國全球影響力的擴張進行了分析。該文認為,隨著中國國力增強,在國際舞台上也更加自信,並有通過「中國模式」作為西方模式的另一選擇,挑戰美國主導的國際秩序。

國際觀察家對國務院的觀點呈兩極化反應。一部分人將該文比喻為1946年美國駐蘇聯大使喬治凱南(George Kennan)發出的凱南電報,認為其證明美國對華政策正進一步向鷹派轉向。也有觀察家認,為此文是川普在離開白宮前企圖努力留下政治遺產,但對未來美國政策的影響有限。

駱思典表示,該文凸顯了川普總統在離任前,在中美關係上有所動作的可能性。過去幾周內,川普政府已通過改組國防部和宣布在中東撤軍等政策,表明其正急於在白登就職前留下足夠的外交政策遺產。而對於白登政府,川普在最後幾周做出的一系列決定,尤其有關台灣的政策決定,可能難以在短期內被逆轉。

駱思典預測,由於未來白登在對抗新冠疫情和伊朗核危機等重要問題上,都需要與中國合作,因此白登政府會盡力避免美中在外交和經濟領域出現脫鉤。但與此同時,相比川普,白登在意識形態議題上對中國一直持更加激烈的批判態度。中國也對白登提出,通過聯合西方盟友形成針對中國的「統一戰線」的政策擔憂。在這種情況下,駱思典認為中美關係的顛簸期不會隨著白登上台而結束。