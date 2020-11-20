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駱思典：美中關係不會因白登緩和

記者鄭敖天／洛杉磯報導
南加大美中學院教授駱思典（Stanley Rosen）（美中學院網站）
南加大美中學院教授駱思典（Stanley Rosen）（美中學院網站）

南加大美中學院（USC US-China Institute）教授駱思典（Rosen Stanley)在接受本報採訪時表示，中美關係不會隨著白登上台而緩和，而川普總統在下台前對台灣作出一系列政策，白登也很難逆轉。

美國國務卿辦公室（Office of the Secretary of State）近日發布報告《中國挑戰的因素》（Elements of the China Challenge），將中國近年來一系列對內對外政策，視為對以美國為核心的西方世界秩序的挑戰，建議美國政府採取手段團結西方盟友，並在全球範圍內限制中國發展其影響力。

在《中國挑戰的因素》一文中，從經濟軍事力量、對外政策和意識形態等，對21世紀以來中國全球影響力的擴張進行了分析。該文認為，隨著中國國力增強，在國際舞台上也更加自信，並有通過「中國模式」作為西方模式的另一選擇，挑戰美國主導的國際秩序。

國際觀察家對國務院的觀點呈兩極化反應。一部分人將該文比喻為1946年美國駐蘇聯大使喬治凱南（George Kennan）發出的凱南電報，認為其證明美國對華政策正進一步向鷹派轉向。也有觀察家認，為此文是川普在離開白宮前企圖努力留下政治遺產，但對未來美國政策的影響有限。

駱思典表示，該文凸顯了川普總統在離任前，在中美關係上有所動作的可能性。過去幾周內，川普政府已通過改組國防部和宣布在中東撤軍等政策，表明其正急於在白登就職前留下足夠的外交政策遺產。而對於白登政府，川普在最後幾周做出的一系列決定，尤其有關台灣的政策決定，可能難以在短期內被逆轉。

駱思典預測，由於未來白登在對抗新冠疫情和伊朗核危機等重要問題上，都需要與中國合作，因此白登政府會盡力避免美中在外交和經濟領域出現脫鉤。但與此同時，相比川普，白登在意識形態議題上對中國一直持更加激烈的批判態度。中國也對白登提出，通過聯合西方盟友形成針對中國的「統一戰線」的政策擔憂。在這種情況下，駱思典認為中美關係的顛簸期不會隨著白登上台而結束。

美國國務院辦公室（Office of the Secretary of Stat...
美國國務院辦公室（Office of the Secretary of State）近日發佈的報告《中國挑戰的因素》（Elements of the China Challenge）的封面。（報告封面截圖）

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