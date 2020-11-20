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民權改革 亞非裔團結力量大

記者王全秀子／洛杉磯報導

華美博物館、南加大亞太博物館、全米日系人博物館19日舉辦「團結力量大」座談會，探討「黑人的命也是命」(BLM)運動這一歷史時刻，美國亞裔團結的歷史。社會正義專家認為，投資給社區，預防性地維護社區安全，比向警局提供過多經費更重要，美國原本就是多元化國家，應與移民同舟共濟。

前加州眾議員Warren Furutani，探討亞裔與非裔領導的民權運動的關係，以及他所目睹的非裔力量，和演變到引領的當下。他表示，從這次大選就能看出問題，他認為這就是挑戰，不僅要重新定義刑事司法執法標準、社會正義，還要重新考慮誰構成美國的問題。譬如這次白登可能沒有意識到，他的勝利應歸功於南卡州，當地非裔投票改變了民主黨的初選，還有喬治亞的亞特蘭大、賓州的費城、密西根的底特律，都有很多非裔選票。

Furutani提到，他的祖父和父親都在美國出生，到了他的孫女已是第六代日裔美國人，但人們看著他的眼光和對待方式，讓他永遠覺得自己是外國人。由於對新冠疫情充滿仇恨，以及川普總統稱這是「中國病毒」，人們對亞裔充滿了仇視和偏見，「無論我們已過了幾代人，我們都是局外人」。

「黑人的命也是命」洛杉磯聯合創辦人、泛非研究教授Melina Abdullah，提到近日有關削減警局經費問題，有很多民眾和政客反對。但她認為，洛市府超過50%年度預算用於洛市警局，這麼高比例的經費用於警局系統太超過，且沒有經費給課後輔導，以及新冠疫情發生時沒有投資於公共健康衛生，用於個人防疫物資（PPE）。當50％的非裔青年考慮自殺時，沒有經費用於關注他們的心理健康上。

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