新冠在反撲 左派真在乎？

前有眾院議長波洛西，封城時期未戴口罩上髮廊；後有加州 州長紐森，疫情 反撲之際聚眾就餐；再有華爾街精英，視疫情如無物大舉入市。「不在乎」恐影響抗疫政策產出，如今加州經濟重啟卻要退回5月之初，慘遭犧牲的中、小業者要找誰去哭？

美國右派在總統川普帶領之下，普遍對抗疫較為消極。左派則不一樣，從疫情之初即強調要嚴肅對待。不過常言道，一個人對事情的態度，不能看他怎麼說，要看怎麼做。

民主黨籍眾院議長波洛西9月被揭在封城時期，不但前往髮廊消費，還未戴口罩。雖然事後波洛西表示被設計陷害，但似乎為疫情期間，普通民眾滿頭「雜草」之際，電視中部分左派官員卻仍能保持精緻髮型的「訣竅」，提供一絲線索。

正所謂「上梁不正下梁歪」，紐森在11月亦做出錯誤示範。他不但在加州當局高呼要保持社交距離的情況下參與聚會，席間還有「加州醫療協會」要員加入。紐森事後雖道歉，但不免給人留下「士大夫」不必守規矩抗疫的印象。

「不信抬頭看，蒼天繞過誰」，繼川普染疫後，另一位視新冠如無物，直言「人固有一死，不會接種新冠疫苗，蓋茨像傻瓜」的特斯拉 CEO馬斯克日前也確診新冠。不過特斯拉股價不跌反漲，19日暴漲逾10%，市值飆升518億元。顯然投資者們在權衡特斯拉入選標普500成分企業的利好消息，與CEO染疫的利空消息後，均認為馬斯克感染新冠如「喝湯」一樣是小事。

除了特斯拉暴漲外，近期美股最引人矚目的消息還有股神巴菲特在第三季度清空「白馬股」好市多。巴菲特此舉不僅錯過多等兩個月就可以收穫的每股10元特別股息，而且好市多在疫情期間因民眾大規模囤貨盈利大增，巴菲特一朝清空持有20年的「白馬股」，著實讓人摸不著頭腦。

好市多在疫情期間雖然因盈利上漲、現金流大增達120億元，但賺錢卻無投資去向，使其不得不靠發特別股息減少淨資產，在淨利潤不變的情況下，達到淨資產收益率增加的目的。據此猜測，巴菲特認為疫情反撲「小事一樁」，趕緊清倉換股將投資轉向後疫情時代更受益的股票。

正如總統選舉看直接利益相關的賭盤更可靠。當前社會對新冠的態度，也需參考與錢直接相關的股市。在三大股指連創歷史新高之際，可推斷不少投資人對新冠反撲不在乎。而加州將經濟重啟倒退回5月之初，恐因諸多民眾不嚴格執行規定，而使防疫投入回報不成正比。

權貴階級生活、資產受防疫政策影響有限，而在極端抗疫政策下，往往作為犧牲品的中小業者，要找誰去哭。