「從易經到漫畫」 UCI東亞圖書館辦線上回顧展

慶祝爾灣加州大學東亞圖書館 成立30周年，爾灣加大 圖書館推出「從易經到漫畫」線上回顧展，介紹東亞圖書館成長軌跡與重要收藏，並配合舉辦系列線上講座。

爾灣加大東亞圖書館館長張穎表示，受新冠疫情 影響，爾灣加大圖書館自3月18日起對外關閉迄今，原本訂4月舉行的回顧展，也改以線上展方式推出，明年春季圖書館若能開放，也有可能會在爾灣加大圖書館現場展出。

爾灣加大歷史系教授陳勇在開幕式指出，從研究美式中餐歷史的角度來看，圖書館和餐館有許多相同功能，兩者都提供維持生活所需的食物及精神糧食。在疫情之前，餐館和圖書館也是社交、休閒的公共空間，在疫情期間，兩者都繼續以外賣及外送方式提供服務。

陳勇強調，爾灣加大東亞圖書館的收藏內容多元化，並不全是學術研究書籍，最令他感到驚訝的是，該館竟有大約1000冊與食物有關的書籍，還有最新的日文漫畫周刊。

在爾灣加大東亞圖書館成立之前，該校師生必須到洛杉磯加大或柏克萊加大收集有關東亞的資料，現在東亞圖書館有超過12萬冊中文、韓文及日文圖書，是橙縣規模最大的東亞語文圖書典藏。

張穎表示，爾灣加大東亞圖書館自創立以來，得到來自社區的支持，世界日報在1991年捐贈10萬元，就是最早的重要捐贈之一。還有1999年康乃爾大學學者倪策的私人藏書，包括2000冊以上易經古籍及研究材料，是該館收藏最齊全的主題之一。

爾灣加大圖書館配合推出一系列線上講座，12月2日（周三）晚上6時至7時半，由歷史系教授陳勇及大廚Jessica Van Roo進行廚房裡的對談。明年元月14日（周四）講座主題是，從原子小金剛(Astro Boy)看日本漫畫與卡通，2月8日晚5時至6時講座主題是從易經看中國古代的占卜，4月14日晚5時至6時還有一場動手畫漫畫的線上活動，詳情可參閱爾灣加大圖書館網站(lib.uci.edu)。