我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

「從易經到漫畫」 UCI東亞圖書館辦線上回顧展

爾灣市訊

慶祝爾灣加州大學東亞圖書館成立30周年，爾灣加大圖書館推出「從易經到漫畫」線上回顧展，介紹東亞圖書館成長軌跡與重要收藏，並配合舉辦系列線上講座。

爾灣加大東亞圖書館館長張穎表示，受新冠疫情影響，爾灣加大圖書館自3月18日起對外關閉迄今，原本訂4月舉行的回顧展，也改以線上展方式推出，明年春季圖書館若能開放，也有可能會在爾灣加大圖書館現場展出。

爾灣加大歷史系教授陳勇在開幕式指出，從研究美式中餐歷史的角度來看，圖書館和餐館有許多相同功能，兩者都提供維持生活所需的食物及精神糧食。在疫情之前，餐館和圖書館也是社交、休閒的公共空間，在疫情期間，兩者都繼續以外賣及外送方式提供服務。

陳勇強調，爾灣加大東亞圖書館的收藏內容多元化，並不全是學術研究書籍，最令他感到驚訝的是，該館竟有大約1000冊與食物有關的書籍，還有最新的日文漫畫周刊。

在爾灣加大東亞圖書館成立之前，該校師生必須到洛杉磯加大或柏克萊加大收集有關東亞的資料，現在東亞圖書館有超過12萬冊中文、韓文及日文圖書，是橙縣規模最大的東亞語文圖書典藏。

張穎表示，爾灣加大東亞圖書館自創立以來，得到來自社區的支持，世界日報在1991年捐贈10萬元，就是最早的重要捐贈之一。還有1999年康乃爾大學學者倪策的私人藏書，包括2000冊以上易經古籍及研究材料，是該館收藏最齊全的主題之一。

爾灣加大圖書館配合推出一系列線上講座，12月2日（周三）晚上6時至7時半，由歷史系教授陳勇及大廚Jessica Van Roo進行廚房裡的對談。明年元月14日（周四）講座主題是，從原子小金剛(Astro Boy)看日本漫畫與卡通，2月8日晚5時至6時講座主題是從易經看中國古代的占卜，4月14日晚5時至6時還有一場動手畫漫畫的線上活動，詳情可參閱爾灣加大圖書館網站(lib.uci.edu)。

編輯推薦

爾灣加大 圖書館 疫情

上一則

世報線上講座 Michael陳教你省稅技巧

下一則

新冠在反撲 左派真在乎？

延伸閱讀

皇后區公圖與辯護聯盟推新項目 助監獄獲釋者重返社區

皇后區公圖與辯護聯盟推新項目 助監獄獲釋者重返社區
法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎
人生旅程書伴行（下）

人生旅程書伴行（下）
法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎
新州撥款8740萬元 翻修38個圖書館

新州撥款8740萬元 翻修38個圖書館
FASCA橙縣分會 募款助弱勢兒

FASCA橙縣分會 募款助弱勢兒

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43
白登當選將如何改變移民政策引關注。（美聯社）

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

2020-11-16 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切