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美國疫苗好 中國受委屈？

洛城新語

新冠疫苗研發不但成美國中國、俄羅斯的國際地緣競賽，也是國內製藥科技的大比拚。這兩周，美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Modera）先後宣布疫苗有效率達90%、94.8%，輝瑞被莫德納超前後，18日再宣布，他們第三期試驗成功率達95%，似想壓過莫德納或並駕齊驅。

疫苗影響我們生活，安全性攸關數十億人生命。中國早在今年4月就宣布三款疫苗進入臨床試驗，武漢等地已有數百萬人注射，為什麼無法引起國際關注，國內也很少報導？反而輝瑞、莫德納才宣布，就成全球大新聞？

這就是全球話語權和科技高低優劣有別等軟實力的體現，也是中國的軟肋和遺憾。你叫得再大聲，說中國疫苗能拯救世界，援助很多國家，許多國際媒體卻說，中國疫苗研發不按國際公認的規範操作，缺乏透明度，權威醫學雜誌「自然」要採訪中國疫苗研發被拒絕。而中國第三期試驗未做，為了搶先上市，直接徵求志願者注射，中國人的命難道就這麼不值錢？

中方聲稱疫苗研發成功，繼口罩外交後，推動疫苗外交，提供巴西等國使用。國際質疑這無異拿外國人民作試驗。巴西出現有人接種後死亡，總統博爾索納羅日前宣布拒用中國疫苗，還說將來也不會買了。

中方怪罪西方妖魔化中國疫苗，宣傳它不可信，但中國的疫情確實控制得很好，這些都是西方的陰謀。只不過人們也會問：如果有選擇，你會注射中國疫苗，或美國疫苗？中國聲稱疫苗很成功，但中南海的領導同志們和家屬，敢不敢率先注射？

反觀美歐等國家必須多達3萬人的第二、三階段試驗，英國牛津大學和阿斯利康在巴西的8000人試驗中有一人死亡，即使未必和疫苗直接有關，試驗立即叫停，事件公開讓公眾知道。而中國疫苗試驗過程有沒有意外，外界全然不知，信任度自然打折扣。

有趣的對比是，中英美疫苗進入試驗後，俄羅斯總統普亭8月宣布，「史普尼克五號」（Sputnik-V）疫苗研發成功，是世界第一支疫苗，他的女兒已接種，10月起讓民眾大規模注射。但國際並未承認這種疫苗，疫苗也爭「世界第一」，拿民眾生命開玩笑，非常荒謬。

輝瑞和莫德納疫苗誰的成功率高，兩家公司像在別苗頭。有人質疑，過去流感等疫苗效率沒這麼高；國家過敏和傳染病研究院院長佛奇也說，新冠疫苗能有50%效率就很不錯了，如今兩種疫苗都達95%，是真是假，只能等大規模注射後才知。

我們都期待生活早日回歸正常，但有專家說，疫苗有效期可能只有一年；新冠病毒變異極快，不知會不會讓新疫苗很快失效。明年夏天後，如果美國人能普遍注射，或許生活可正常一點。但不相信病毒的人如「川粉」群體，可能抗拒注射，加上無症狀感染者，我們生活想完全恢復常態，難上加難。

微軟創辦人比爾．蓋茲說，疫後遠距上班、商務旅行會永久減少。我們想再像過去一樣放鬆搭飛機探視度假、坐遊輪享受美食等，恐怕都成夢想了。

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