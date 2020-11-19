計算返台登機前3天 要排除假日

秋冬防疫專案一出，受到許多計畫返台的僑胞關注。（本報檔案照）

台灣 訂12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫 專案」，消息一出，受到許多計畫返台的僑胞關注。規定指示，返台人士需在登機前三日內，提供檢測 報告才可登機返台。然而這「三日」如何計算？

華航人員受訪時指出，公司已告知旅行業者「秋冬防疫專案」相關事項，一旦專案生效，航空公司及旅行業者將一律配合規定作業。返台人士屆時需在登機時間前三日內，也就是以「報告日」及「工作日」合併計算，並排除當地政府國定假日來計算這三日，據以提供合乎要求的檢測報告，才可登機返台。

華航人員表示，根據中華民國衛生署規定，周末及國定假日不算在工作日內，檢測報告只要在搭機當日的前三天（不算搭機當日）內取得，均為有效的檢測報告。她舉例，假設返台航班訂周一出發，周末兩日將不算工作日，但往前推，也就是凡在之前的周三、周四、周五這三天內取得檢測報告，均算有效。

假設周四剛好碰到國定假日，當天也不算工作日。若無法提出報告，恐將無法上機。不過緊急協處個案或國際航線船舶入境船員，取得報告若有困難，可免檢附報告。但抵達國門後，須進行自費採檢。

目前已有不少南加僑胞致電駐洛杉磯台北經濟文化辦事處詢問，問題包括但不限於：在機場做的檢測報告是否符合要求？快篩可以嗎？CVS的檢測可行嗎？檢測是否需自費？多久能取得檢測報告？在哪裡做檢測？

經文處領務組陳副組長表示，檢驗方法只要是採用分子生物學核酸檢測(PCR、RT-PCR、NAA、NAT等)，均符合規範。這意味著，僑胞必須到提供72小時內取得檢測報告的機構接受檢測，且需確認檢測為分子生物學核酸檢測。檢驗報告不實最高罰鍰15萬元台幣。