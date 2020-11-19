我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

加州人大出走? 人口普查：98.3%都沒離開

編譯組／綜合報導
加州人口外流程度沒有想像中的高。（Getty Images）
加州人口外流程度沒有想像中的高。（Getty Images）

加州人口大量外流之說傳得沸沸揚揚，但最新人口普查數據顯示，加州去年外流人口竟減少5.4%，是八年來首次下降。

年度州際人遷移報告顯示，加州2019年有65萬3551人遷出，是美國人口外流最多的州。但是這個數字比2018年減少3萬7594人，是八年來首次下降。也是自2015年以來外流人口最少的一年。

大家或多或少都聽說過誰離開了加州。加州外流人口數字雖然大，但必須考慮到加州擁有3900萬人口，是美國人口最多的州，去年離開的人口僅占總人口的1.7%。換句話說，98.3%的加州人都沒離開，人口外流率比加州低的只有密西根州和德州。

為何加州去年人口外流減少？經濟蓬勃是主要原因，雖然天價生活成本逼走部分居民，也讓其他地區民眾不敢搬到加州。

2019年從外州搬到加州的人口共48萬零204人，比2018年少了4.2%，是自2011年以來遷入人口最少的一年。去年遷入人口比加州多的只有佛羅里達州和德州。加州去年遷入人口僅占總人口的1.2%，是人口遷入率最低的一州。加州的自然美景、怡人氣候和強勁經濟，吸引眾多旅客和科技人士，卻吸引不了其他地區的民眾前來。

比較遷出和遷入人口，加州2019年流失了17萬3347人口，只低於紐約州以人均流失人口來算，排名第九。

加州近幾十年來人口不斷增長，主要是外國移民增加。人口普查局表示，去年搬入加州的人口中有26萬1818人來自其他國家，包括合法和非法移民。加州有0.7%的人口是外國移民，比例排名第12。

編輯推薦

加州 非法移民 人口普查

上一則

秦振國連任：力促核桃市警察預算不減

下一則

計算返台登機前3天 要排除假日

延伸閱讀

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
加州疫情再燒 外出須戴口罩

加州疫情再燒 外出須戴口罩
洛杉磯縣因疫情釋囚 非裔囚犯率反升

洛杉磯縣因疫情釋囚 非裔囚犯率反升
加州人沒出走！ 數據：98.3%都沒離開

加州人沒出走！ 數據：98.3%都沒離開
加州再關閉餐館 店員如釋重負

加州再關閉餐館 店員如釋重負

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光