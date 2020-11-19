加州人大出走? 人口普查：98.3%都沒離開

加州人口外流程度沒有想像中的高。（Getty Images）

加州 人口大量外流之說傳得沸沸揚揚，但最新人口普查 數據顯示，加州去年外流人口竟減少5.4%，是八年來首次下降。

年度州際人遷移報告顯示，加州2019年有65萬3551人遷出，是美國人口外流最多的州。但是這個數字比2018年減少3萬7594人，是八年來首次下降。也是自2015年以來外流人口最少的一年。

大家或多或少都聽說過誰離開了加州。加州外流人口數字雖然大，但必須考慮到加州擁有3900萬人口，是美國人口最多的州，去年離開的人口僅占總人口的1.7%。換句話說，98.3%的加州人都沒離開，人口外流率比加州低的只有密西根州和德州。

為何加州去年人口外流減少？經濟蓬勃是主要原因，雖然天價生活成本逼走部分居民，也讓其他地區民眾不敢搬到加州。

2019年從外州搬到加州的人口共48萬零204人，比2018年少了4.2%，是自2011年以來遷入人口最少的一年。去年遷入人口比加州多的只有佛羅里達州和德州。加州去年遷入人口僅占總人口的1.2%，是人口遷入率最低的一州。加州的自然美景、怡人氣候和強勁經濟，吸引眾多旅客和科技人士，卻吸引不了其他地區的民眾前來。

比較遷出和遷入人口，加州2019年流失了17萬3347人口，只低於紐約州以人均流失人口來算，排名第九。

加州近幾十年來人口不斷增長，主要是外國移民增加。人口普查局表示，去年搬入加州的人口中有26萬1818人來自其他國家，包括合法和非法移民 。加州有0.7%的人口是外國移民，比例排名第12。