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感恩節來了 業者：趁早購物避人潮

編譯組／綜合報導 

感恩節將至，但是疫情又起，加州超市業者協會（California Grocers Association）呼籲，準備過節的民眾最好減少實體購物，能夠線上買的東西就盡量線上購買。如果真的要到超市購物，也請全程配戴口罩、保持社交距離，並且最好提早購買所需物品，「或許今天就可以開始囤貨」，避免最後幾天碰到人擠人，又大排長龍的狀況。 

協會指出，11、12兩月本來就是零售業者的旺季，「說是超級盃也不為過」。但這次的提前購物，與年初的衛生紙囤貨潮不同，業者準備充分，不論是火雞、填料、醬汁都應有盡有，絕對不會賣到斷貨。但正因為加州許多地方都降為紫色防疫等級，買場必須控制入場人數，因此希望就算要入店採買的客人，也要盡早開始買貨，避開壅塞人潮。 

協會會長暨執行長Ron Fong說，年初的問題是缺貨，但年底的問題是疫情，因為賣場一下湧入大量人流，不但增加顧客本身的感染風險，員工也可能因此染病，「所以請大家記得感恩節的初衷，購物時懷著一顆感恩的心」。他還表示，如果是不易腐壞、可以久放的食物，大家最好今天就開始採買。 

Ron Fong還說，大量顧客最後幾天才同時湧入，除了入場需要排隊，結帳更需等待，不如提前購物，或完全改採線上購物，由業者送貨到府。偏好現場選貨的顧客，購物時最好不要帶著他人同行，隨時保持兩個購物車的間隔，並且非必要請勿觸摸食物或商品。 

除了業者希望民眾多採線上購物，各地政府也希望民眾減少過節聚會的規模，室內活動最好不要超過十人。另外避免度假旅行，大規模的室內餐會。 

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