大洛杉磯台灣會館重建募款已達標60% 最快2022年中動工

捐款1000元以上的贊助者，將可獲得會館提供的「台灣味」福袋。（記者謝雨珊／攝影）

大洛杉磯台灣 會館為凝聚台美人社區力量、永續自足經營，建設一個集商場規劃與多元社區功能的現代化台灣會館，去年設定重建募款目標為1100萬元。據悉，迄今已達標60%，約660萬元。台灣會館多位董事鼓勵民眾，踴躍參與12月5日線上募款年會並捐款，協助完成年度目標。

台灣會館董事長陳柏宇表示，這次募款年會將以線上進行，凡贊助100元及以上者，將有機會抽獎。捐款1000元以上者，將可獲得會館提供的「台灣味」福袋。他強調，台灣會館為非營利機構，所有捐款將獲稅務扣抵。

副董事長蔡漢成報告會館重建最新進度指出，工程順利與否仰賴於募款資金是否充裕，鼓勵大眾積極捐款。台灣會館重建設計圖已經完成，等待羅斯密市府批准，最快可望在2022年中動工，如工程順利，全新建築計畫於2024至2025年中落成。現代化台灣會館將有四個樓層及地下一樓。

地下室為停車場，容納200個車位。一樓為辦公室及服務中心，另設容納300人的大禮堂。二樓則增設多間教室及會議室，三樓及四樓則是住宅，共42戶，未來將計畫出租。

秘書長吳兆峯表示，今年雖遇到疫情 ，但會館秉持為鄉親服務精神，全年工作不中斷。疫情期間訂購口罩發送給民眾，舉辦多場公益活動，包括台美人獎學金、會館合唱團線上演出、為十年一次的全美人口普查 族群意識發聲、舉辦多場線上講座、支持台美雙邊關係等多項活動。