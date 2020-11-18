羅伊·中村 亞凱迪亞首位亞裔警察局長

羅伊·中村（Roy Nakamura）為亞凱迪亞警局首位亞裔局長。（市府提供）

亞凱迪亞 （Arcadia）警局將迎來首位亞裔 局長。亞市市政經理Dominic Lazzaretto日前宣布任命羅伊·中村（Roy Nakamura）為新任亞市警察 局長。中村在亞市警局服務28年，從基層警員作起，他將接任服務31年後退休的局長Robert Guthrie。

中村將成為亞市第30位警察局長，也是首位亞裔局長，將於2021年1月9日上任。市長Roger Chandler表示，希望中村在新的職位上繼續取得執法領導的成就。

中村於1992年在亞市警局開始職業生涯，先後擔任巡警、探員、現場主管等職位，2009年，中村晉升為巡官(Lieutenant)，2019年，他被提升為爲隊長(Captain)。中村擁有波莫那州立工藝大學(Cal Poly Pomona)學士學位，有四個成年子女和一個孫子。

市政經理Dominic Lazzaretto表示，中村擁有領導亞市警局的特別資格。他通過多年和中村的交往，看到中村的認真和進取，並致力於確保亞市社區安全。

中村表示，很榮幸被任命為新一任警察局長，亞市警局是全國最好的執法組織之一。他感謝市政經理、市議會、亞市警局、亞市社區，對他的支持和信心。