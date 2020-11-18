嚴冬至 饅頭基金會、新力國際教育合助遊民

參與饅頭基金會此前的捐贈活動的義工們合影。（饅頭基金會提供）

在洛杉磯 ，總有人在街頭安營扎寨；有人叫他們街友和無家可歸者，也有人叫他們流浪漢和懶漢；有人對他們避之惟恐不及，也有人投以同情目光。隨冬天到來，為改善遊民在街頭的生存處境，饅頭基金會（Care Mission USA）攜手國際新力教育 機構，為遊民募捐被褥和食物，幫助他們度過嚴冬。

饅頭基金會創始人幸大中指出，饅頭基金會每年冬天都為遊民募捐被褥和食物。新力國際教育的Wendy Weng表示，新力教育動員近80名在校華裔高中生義工。一個多月來學生足跡遍及爾灣（Irvine）、羅蘭岡和奇諾岡（Chino）等六區域，挨家挨戶接收善心人捐獻的乾淨被褥和食物，已搜集到兩卡車捐助物資。活動用意在增強學生對社會議題關注的同時，讓主流社會看到華人的社會責任心。

此次募捐活動的海報，希望捐贈的讀者可掃圖中二維碼參與捐贈。居住在爾灣的讀者，可直接捐贈至Orange County Rescue Mission。(Catherine Lan提供）

根據相關機構2019年統計，自2011年以來，洛杉磯遊民大幅增長，從4萬人增長到近6萬人，其中多數住在洛杉磯市。造成遊民數量上升的原因主要與洛住房市場過熱，導致居民無法支付房租有關。在洛縣各地區，聖蓋博（San Gabriel）谷和西區（Westside）的遊民數量上升最明顯。

參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的罐頭食物。（Wendy Weng提供）

雖然疫情 期間政府承租旅館收留遊民，但幸大中指出，遊民多住在室外，社會接觸較少，新冠疫情在遊民群體的擴散程度遠低於預期。許多遊民也因在街頭住慣，或拒絕拋棄自己在街頭的個人財產，不願住進政府提供的暫時居住的旅館。在這種情況下，慈善組織募得的被褥，可有效幫助遊民抵抗寒冬。

參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的衣物和被褥。（Wendy Weng提供）

幸大中說，遊民多半不是一般人以為的「懶漢」，多數遊民本來有賴以自給的工作。有一些遊民也受過較好教育，甚至從事過律師的光鮮職業，但最終因為人生變故流落街頭。與此同時，許多遊民露宿街頭，除了有支付不起房租的情況外，也有人因習慣在街頭生存而不願再回到室內居住。