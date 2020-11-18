我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

嚴冬至 饅頭基金會、新力國際教育合助遊民

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
參與饅頭基金會此前的捐贈活動的義工們合影。（饅頭基金會提供）
參與饅頭基金會此前的捐贈活動的義工們合影。（饅頭基金會提供）

洛杉磯，總有人在街頭安營扎寨；有人叫他們街友和無家可歸者，也有人叫他們流浪漢和懶漢；有人對他們避之惟恐不及，也有人投以同情目光。隨冬天到來，為改善遊民在街頭的生存處境，饅頭基金會（Care Mission USA）攜手國際新力教育機構，為遊民募捐被褥和食物，幫助他們度過嚴冬。

饅頭基金會創始人幸大中指出，饅頭基金會每年冬天都為遊民募捐被褥和食物。新力國際教育的Wendy Weng表示，新力教育動員近80名在校華裔高中生義工。一個多月來學生足跡遍及爾灣（Irvine）、羅蘭岡和奇諾岡（Chino）等六區域，挨家挨戶接收善心人捐獻的乾淨被褥和食物，已搜集到兩卡車捐助物資。活動用意在增強學生對社會議題關注的同時，讓主流社會看到華人的社會責任心。

此次募捐活動的海報，希望捐贈的讀者可掃圖中二維碼參與捐贈。居住在爾灣的讀者，可直...
此次募捐活動的海報，希望捐贈的讀者可掃圖中二維碼參與捐贈。居住在爾灣的讀者，可直接捐贈至Orange County Rescue Mission。(Catherine Lan提供）

根據相關機構2019年統計，自2011年以來，洛杉磯遊民大幅增長，從4萬人增長到近6萬人，其中多數住在洛杉磯市。造成遊民數量上升的原因主要與洛住房市場過熱，導致居民無法支付房租有關。在洛縣各地區，聖蓋博（San Gabriel）谷和西區（Westside）的遊民數量上升最明顯。

參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的罐頭食物。（Wendy Weng提供）
參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的罐頭食物。（Wendy Weng提供）

雖然疫情期間政府承租旅館收留遊民，但幸大中指出，遊民多住在室外，社會接觸較少，新冠疫情在遊民群體的擴散程度遠低於預期。許多遊民也因在街頭住慣，或拒絕拋棄自己在街頭的個人財產，不願住進政府提供的暫時居住的旅館。在這種情況下，慈善組織募得的被褥，可有效幫助遊民抵抗寒冬。

參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的衣物和被褥。（Wendy Weng提供）
參與此次慈善活動的學生義工們募捐得來的衣物和被褥。（Wendy Weng提供）

幸大中說，遊民多半不是一般人以為的「懶漢」，多數遊民本來有賴以自給的工作。有一些遊民也受過較好教育，甚至從事過律師的光鮮職業，但最終因為人生變故流落街頭。與此同時，許多遊民露宿街頭，除了有支付不起房租的情況外，也有人因習慣在街頭生存而不願再回到室內居住。

編輯推薦

教育 洛杉磯 疫情

上一則

洛杉磯縣因疫情釋囚 非裔囚犯率反升

下一則

羅伊·中村 亞凱迪亞首位亞裔警察局長

延伸閱讀

舊金山遊民「人口普查」明年1月展開

舊金山遊民「人口普查」明年1月展開
鼓勵遊民清理環境 聖荷西市推出「垃圾換現金」

鼓勵遊民清理環境 聖荷西市推出「垃圾換現金」

蒙市「門匙」計畫熄燈 結束收容遊民

蒙市「門匙」計畫熄燈 結束收容遊民
洛杉磯會展中心擬當遊民收容所

洛杉磯會展中心擬當遊民收容所
羅蘭岡渴望街 保持農莊原始風貌

羅蘭岡渴望街 保持農莊原始風貌
洛遊民每天4死 法官促縣府解決

洛遊民每天4死 法官促縣府解決

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年