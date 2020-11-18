疫情下 高爾夫球友不減反增 橡樹谷培育無數好手

于惠民（左）與汪志毅（右）。（記者啟鉻／攝影）

華人推動美中高爾夫球運動，南加河濱縣標蒙市橡樹谷高爾夫球俱樂部(OAK VALLEY GOLF CLUB)執行總裁于惠民，應是最早踐行者之一。如今面對新冠疫情挑戰，橡樹谷高球 俱樂部希望推動美國青少年高球培訓計畫，開闢新路。重啟後，在遵守避疫令前提下，反倒前來打球的人多起來。

于惠民自稱是「銷售員」，自1997年開始堅持推動中美兩國間高球運動。他到中國 設立高球培訓學院，將中國職業隊員引進橡樹谷培訓。部分中國選手參加美國職業巡迴賽，就是從橡樹谷開始。

多年前成立的橡樹谷高爾夫球俱樂部，這裡常有華人面孔的青少年在培訓。實際上20餘年來，這個俱樂部培養的高球運動員數千人，是中國高球選手在美國的落腳點，其中有中國職業球手楊紅梅、葉莉英、張娜、李維等。培訓學院院長汪志毅，也是中國高球業界熟悉的管理者及教練。

中國首批高球選手赴美培訓合影。（汪志毅提供資料圖片）

這裡曾舉辦華美青少年高球對抗賽、南加州青少年巡迴賽等多項賽事，橡樹谷高球場成了美國一些重要青少年高球比賽場地。

幾年前中國投資 者大舉投資南加州商業物業，高爾夫球俱樂部是投資重點。于惠民說，如今這些所謂華人投資俱樂部大多關閉轉讓，只有橡樹谷高球俱樂部繼續運營，且成效不錯。

2020年新冠疫情爆發，河濱縣實施嚴格避疫措施，橡樹谷高球俱樂部曾關閉近一個月、餐廳也歇業。重啟後，在遵守避疫令前提下，打球的人多起來。主要是大家其它地方都去不了，打球成了休閒樂趣，而且頻繁光顧球場的人更多。

提到橡樹谷高球俱樂部，不能不提汪志毅高球培訓學院，其在中國分設五個院區：廈門、福州、溫州、漳州、泉州，同時在中國青島等一些主要城市還有培訓基地。汪志毅說，這幾年培訓學院注重中國高球運動基礎培養青少年，中國體育管理層也很重視，未來必會在這些青少年中出現中國高球領軍人物。于惠民認為，中國青少年高球運動的普及和提升，可以帶動相關產業，打造產業名牌並走向世界。

橡樹谷高球球場。（于惠民提供資料圖片）

談起20多年前購買橡樹谷高球俱樂部，于惠民說，他那時很要面子，也就是很想「炫一把」，看到當時大家對高球運動熱情，於是聯合其他投資者一起搞個高球俱樂部。多年過去了，高球俱樂部並不賺錢，但合作夥伴依然對他報以信任。

多年來，俱樂部培訓青少年積累很多經驗。汪志毅說，培訓學員推出多項具有特色的培訓計畫，注重高球運動技巧發揮、情緒管理、團隊精神、自信與謙卑等多方面心理素質培養。