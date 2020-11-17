我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

洛杉磯加大校醫性侵案 賠償7300萬

洛杉磯訊

洛杉磯加大UCLA）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵案，16日達成和解協議，西普斯與洛杉磯加大，將賠償受害者總計約7300萬元，並要求洛杉磯加大施行更嚴格的保護措施，以防止校醫涉性侵事件發生。

約7300萬元的賠款，將支付給超過5500名女性。她們曾在1986至2018年期間，在Ronald Regan洛杉磯加大醫學中心；1983至2010年期間，在洛杉磯加大學生保健中心（student health center）；或2014至2018年期間，在西普斯位於洛杉磯加大的辦公室就醫。

賠償主要有三個層級。第一級是基於洛杉磯加大紀錄，有過就診經歷的女性將自動獲得2500元賠償。所有第一級的受害者，均有資格獲得第二與第三級賠償。第二級賠償是願意現身說法，提供更多被告西普斯作案細節的女性，將可獲得額外的1萬元賠償。第三級賠償是能夠提供作案證據的女性，將可獲得總計約1萬2500元至2萬5000元的賠償。

原告方律師Amy Zeman表示，提供不同層級的賠償，能使女受害者依據自身意願，決定對本案的參與程度而獲取不同的賠償。

編輯推薦

洛杉磯加大 性侵 UCLA

上一則

智慧產權法專家 錢為德進白登交接團隊

下一則

開價275萬 南加沙漠小鎮全拍賣

延伸閱讀

加州疫情惡化 33縣「倒退」至更嚴格層級

加州疫情惡化 33縣「倒退」至更嚴格層級
洛加大校醫性侵案和解 將賠5500受害者7300萬元

洛加大校醫性侵案和解 將賠5500受害者7300萬元
紐約華埠二華人店鋪自動提款機遭盜 三人作案組織明確

紐約華埠二華人店鋪自動提款機遭盜 三人作案組織明確
疫情激增 加州洛縣考慮宵禁

疫情激增 加州洛縣考慮宵禁
美西返台機票不再貴 僑胞心動

美西返台機票不再貴 僑胞心動
感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子

感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店