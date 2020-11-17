洛杉磯加大校醫性侵案 賠償7300萬

前洛杉磯加大 （UCLA ）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵 案，16日達成和解協議，西普斯與洛杉磯加大，將賠償受害者總計約7300萬元，並要求洛杉磯加大施行更嚴格的保護措施，以防止校醫涉性侵事件發生。

約7300萬元的賠款，將支付給超過5500名女性。她們曾在1986至2018年期間，在Ronald Regan洛杉磯加大醫學中心；1983至2010年期間，在洛杉磯加大學生保健中心（student health center）；或2014至2018年期間，在西普斯位於洛杉磯加大的辦公室就醫。

賠償主要有三個層級。第一級是基於洛杉磯加大紀錄，有過就診經歷的女性將自動獲得2500元賠償。所有第一級的受害者，均有資格獲得第二與第三級賠償。第二級賠償是願意現身說法，提供更多被告西普斯作案細節的女性，將可獲得額外的1萬元賠償。第三級賠償是能夠提供作案證據的女性，將可獲得總計約1萬2500元至2萬5000元的賠償。

原告方律師Amy Zeman表示，提供不同層級的賠償，能使女受害者依據自身意願，決定對本案的參與程度而獲取不同的賠償。