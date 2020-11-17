南加高溫破紀錄 再迎9呎浪

國家氣象局表示，南加州 16日出現創紀錄乾熱高溫 的同時，與一年中最高的潮汐相撞，當天浪高達七呎，部分地區達九呎，有著極佳的衝浪條件，但巨浪也可能造成溺水風險、海水倒灌。

天文潮（astronomical tides）又稱國王潮（King tides），發生在月亮離地球最近，且通常是一年當中潮汐最高的同時。

氣象局指出，在聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）和聖塔芭芭拉地區，浪高可能達九呎，在海邊戲水與經驗不足的衝浪者，應遠離海邊，國王潮和高浪可能會給衝浪者帶來不穩定的洋流，增加溺水風險。南加 州部分海濱地區可能出現海水倒灌。

不僅如此，在數天的低溫後，南加州16日各地回到溫暖天候，部分地區高溫達破紀錄的華氏91度，此前的高溫紀錄，是2008年的88度。

造成溫暖的天氣，是聖塔安那風通過一道熱空氣系統，指使部分地區出現山火天後。南加州上方有一個高壓脊，當海上風從山上下來時，會加熱原本就很熱的空氣。

部分山區，包括Santa Lucia Range山脈，出現每小時50哩風速，Wofford建議居民避免在戶外焚燒垃圾。

氣象局說，潮汐如期到達，異常的天候很快消失，「先變涼，再變熱，再轉涼，這是非常典型的秋季型態。」