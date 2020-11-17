車停這超市頻傳丟車 原因找到了

超市面向聖蓋博大道的門。（記者王若然／攝影）

南加州 居民陳女士近來經歷自稱是心驚膽跳的一幕，原來她在聖蓋博 市順發超市買完東西後，到停車場開車時，竟怎麼樣也找不到車子。她在確定車子不見後報了警。警員接到電話，在電話中告訴陳女士，那家超市停車場常有人報警車子丟了，但其實是自己搞了個大烏龍。原來是超市前兩個停車場像「雙胞胎」，常有消費者誤認車子不翼而飛。

事情發生在萬聖節當晚。她與朋友約在聖蓋博某處聚餐，她去之前想買一點飲料，當時已晚上快8時，她來到聚餐地點附近、山谷大道上的順發超市，她將車子停在超市前的停車場，當時車子不多。

陳女士是首次到順發超市，約15分鐘就完成購物。之後走出超市，卻怎麼樣也找不到車了。她當時心有點慌，因為她清楚記得把車停在正對超市門口的那排車位上。她走了幾個來回，把停車場都仔細看了一遍，並按動車鑰匙的警鈴按鈕，卻不見車子蹤跡，她只有報警。

陳女士撥通911簡單陳述情況，調度員馬上幫她接通聖蓋博市警局電話。幾秒鐘後，一名男警員接了電話，她將事發經過說了一遍。警員問陳女士，是不是在SF Supermarket（順發超市的英文）前丟的車。陳女士一愣，心想還沒告訴對方地址，他怎麼知道？警員隨後說：「你知道嗎？常有人在那個超市前報警說車子被盜。」陳女士聽到一開始感到絕望，心想原來此處有偷車慣犯，心想真倒楣，竟然被盯上。

沒想到警員話鋒一轉說，順發超市有兩個停車場，很多人報警稱找不到車子，其實是因為他們把車子停在另一個停車場。他讓陳女士到另一邊停車場看一看，隨後就掛斷電話。

陳女士之後觀察超市門口兩側商鋪，好像確實與記憶不同，然後她向超市左側走去，一個很相似的停車場出現在眼前，令她哭笑不得，心想：真是被自己蠢哭了。她指出兩個超市停車場實在太像了。一個對著聖蓋博大道路，另一個對著山谷大道，但兩個停車場面對的馬路街景很像。兩個停車場面積大小差不多，超市招牌也一模一樣，兩邊的小商鋪若不仔細看，一時也察覺不出不同。當時天色已黑，且她不熟悉該購物商場，以致分辨不出差別。