港大教授：港一國兩制 自治權被忽視

香港大學法律系客座教授Michael Davis指出，香港官員多數注重在取悅北京，而不是傾聽人民心聲。（線上截圖）

南加州大學美中學院（USC US-China Institute) 主任杜克雷（Clayton Dube），日前邀請香港 大學鑽研國際人道相關法律的客座教授Michael Davis，分享香港在中國 大陸執行「一國兩制」政策下的發展與改變。認為如今國安法的權力，顯然已大過香港基本法。

港區國安法自通過以來，眾多香港人民無法接受，在街頭上抗議。然而，歷經好幾個月的抗議活動卻無法改變事實。在香港大學客座教書的Michael Davis，鑽研香港基本法及中英聯合聲明，對香港人民和政府對抗過程及結果頗有心得。

Davis分析，香港曾被英國殖民，經中國大陸政府接手後，人民總是有些不習慣。港人被香港基本法及中英聯合聲明保護，在「一國兩制」政策下，香港政府雖擁有自治權，但不可否認，中國政府的權力大過香港政府。隨著時間推移，香港官員多數注重在取悅北京 ，而不是傾聽人民心聲。

以國安法通過後所發生的一切為例，Davis說，港人只有透過街頭抗議，聲音才能被聽見，無奈長時間的街頭抗議，香港政府官員卻沒有任何人站出來替港人說話，這意味著香港政府早已無形地允許中方越權。香港情勢逐漸演變為，「只要北京當局不滿意，隨時都可越權管理」。

Davis認為，香港人民街頭遊行抗議，主因是不滿香港自治權被無視。北京當局沒有「被抗議」的經驗，認為只有壓制跟武力，才能有效減少反抗聲音。香港政府並任由北京當局操控，令許多港人或外國人無法理解，不少港人因此感到無望，真正的「一國兩制」似乎不再存在，引發眾人擔憂。香港政府下一次的選舉將會如何，目前無從得知，可以確定的是，違反現行的「國安法」，似乎與「不愛國」扯上了關係。