我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

港大教授：港一國兩制 自治權被忽視

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
香港大學法律系客座教授Michael Davis指出，香港官員多數注重在取悅北京，而不是傾聽人民心聲。（線上截圖）
香港大學法律系客座教授Michael Davis指出，香港官員多數注重在取悅北京，而不是傾聽人民心聲。（線上截圖）

南加州大學美中學院（USC US-China Institute) 主任杜克雷（Clayton Dube），日前邀請香港大學鑽研國際人道相關法律的客座教授Michael Davis，分享香港在中國大陸執行「一國兩制」政策下的發展與改變。認為如今國安法的權力，顯然已大過香港基本法。

港區國安法自通過以來，眾多香港人民無法接受，在街頭上抗議。然而，歷經好幾個月的抗議活動卻無法改變事實。在香港大學客座教書的Michael Davis，鑽研香港基本法及中英聯合聲明，對香港人民和政府對抗過程及結果頗有心得。

Davis分析，香港曾被英國殖民，經中國大陸政府接手後，人民總是有些不習慣。港人被香港基本法及中英聯合聲明保護，在「一國兩制」政策下，香港政府雖擁有自治權，但不可否認，中國政府的權力大過香港政府。隨著時間推移，香港官員多數注重在取悅北京，而不是傾聽人民心聲。

以國安法通過後所發生的一切為例，Davis說，港人只有透過街頭抗議，聲音才能被聽見，無奈長時間的街頭抗議，香港政府官員卻沒有任何人站出來替港人說話，這意味著香港政府早已無形地允許中方越權。香港情勢逐漸演變為，「只要北京當局不滿意，隨時都可越權管理」。

Davis認為，香港人民街頭遊行抗議，主因是不滿香港自治權被無視。北京當局沒有「被抗議」的經驗，認為只有壓制跟武力，才能有效減少反抗聲音。香港政府並任由北京當局操控，令許多港人或外國人無法理解，不少港人因此感到無望，真正的「一國兩制」似乎不再存在，引發眾人擔憂。香港政府下一次的選舉將會如何，目前無從得知，可以確定的是，違反現行的「國安法」，似乎與「不愛國」扯上了關係。

編輯推薦

香港 北京 中國

上一則

南加華人律師協會 18日免費法律援助

下一則

汽車遊行葬禮 哀李文亮、中港人權

延伸閱讀

在港遭3人砍傷！馬雲好友富商錢峰雷：不知對方是誰

在港遭3人砍傷！馬雲好友富商錢峰雷：不知對方是誰
8死逾10傷！香港1老式民宅大樓發生火災

8死逾10傷！香港1老式民宅大樓發生火災
北京烤鴨與香港燒鴨

北京烤鴨與香港燒鴨
百佳香港超市集團旗下五家分店天天特價酬賓，歡迎光臨！

百佳香港超市集團旗下五家分店天天特價酬賓，歡迎光臨！
馬雲老友、富豪「錢多多」凌晨在香港被砍

馬雲老友、富豪「錢多多」凌晨在香港被砍
曼哈頓華埠「消失的版圖」藝術展 支持台港西藏

曼哈頓華埠「消失的版圖」藝術展 支持台港西藏

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白