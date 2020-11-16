遊客回流了…感恩聖誕假期 賭城旅遊旺

拉斯維加斯預估年底感恩、聖誕假期，會出現旅遊潮。(FOX5電視台截圖)

儘管各地祭出新冠肺炎旅行限制，但拉斯維加斯的旅遊業仍繼續，賭城麥卡倫(McCarran)機場 聚集著來自全美各地遊客，預估年底感恩、聖誕假期，也會出現旅遊潮。

FOX5電視台報導，在13日晚上，許多人在拉斯維加斯享受戶外生活，但有些人沒戴口罩，但卻聚集大批人潮。來自費城 的Norman Thompson說，「我認為，如果每人都採取適當的防護措施，我們是安全的，能出去玩並享受生活是美好的。」

麥卡倫機場發言人Joe Rajchel說，「人們已經開始旅行，我們從旅客人數的統計得到證實。10月是大流行以來，機場最繁忙的旅行月份，預計11月情況，將與10月類似。

然而，與其過去數年相比，預估感恩節這天的旅客量減少，Rajchel說，他無法預估任何遊客數量。「這是疫情開始以來，人們開始遠行，機場看起來有些不同」，他說。

麥卡倫機場5月起進行新措施，確保遊客了解內華達州口罩規定，機組人員也加強內外清潔。

儘管年底旅遊假期，遊客仍可能較往年少，但Rajchel說，遊客仍會受到延誤，需提前安排。「由於他們需進行社交距離 ，乘坐的機場穿梭巴士者減少了，因此若他們將車子停在停車場，需限制人數，因此需有更長的操作時間。