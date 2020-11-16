墨國大麻全面合法化革命 加州受益？

經過九個月的抗爭，激進分子在墨西哥參議院附近種植大麻園。（洛杉磯時報）

在歷經數十年管制毒品政策，助長了致命的卡爾特販毒集團（cartel）後，墨西哥 有望成為世界上最大的合法大麻市場。這將會對加州已經合法化的大麻市場有何影響？墨國危害社會至深的販毒集團，會因此受到打擊嗎？

墨西哥參議院正進行「大麻革命」，國會需在12月15日前，根據最高法院命令通過大麻法。最高法院於兩年前取消大麻禁令，認為此舉違反憲法。

據墨西哥參議院多數黨領袖Ricardo Monreal，這項允許私人公司向公眾出售大麻的法案，很可能在兩周內於參議院中通過，進入下議院。

這項迫在眉睫的重大議題，加劇人們對大麻合法化 與「誰可從中受益」的爭論，許多人認為，此法受惠的是大型大麻公司與上層用戶。

今年2月在參議院附近種植第一批大麻園的激進分子，批評該法案草案偏袒大企業。因法案其中一項規定是，商業大麻從種子到銷售都需被追蹤，這需昂貴的高科技檢測，對小規模種植公司來說成本過高。草案還限制個人種植者只能種植六棵大麻株，並要求消費者需獲得政府許可證。

墨西哥大麻種植者Pepe Rivera說，這種限制無疑是種禁令，導致消費者繼續被定義為罪犯。

墨西哥經濟研究與教學中心智庫研究人員Alejandro Madrazo表示，來自加拿大和美國 的遊說者，在立法上發揮巨大作用，創建一個所謂的精英大麻市場，使大公司和上層用戶受益。他說，這基本上是對窮人的禁令，但替大企業開啟合法大門，許多跨國公司干擾政府決定。

此外，許多人聲稱大麻合法化將改變犯罪格局，減少與卡爾特有關的暴力犯罪，然安全專家對此卻有所保留。

大麻在墨西哥毒品貿易中，仍發揮重要作用，但由於加拿大與美國數個州將大麻合法化，其重要性已被削弱。上一財政年度，美國聯邦海關與邊境保護局（CBP）緝獲26萬6882磅大麻，低於2009年的430萬磅。

然而，禁毒人員近期發現，在美國種植的零售大麻特種菌株，被偷運至墨西哥。一些分析人士也稱，大麻販子只會發現更多非法生意管道。墨西哥卡爾特集團已開始向走私、燃油竊盜和酪梨走私等農產品下手。

大麻於16世紀出現於墨西哥，至20世紀初，該國禁止使用大麻。十年前，立法者將擁有少量大麻的行為改為合法化。

2018年法院推翻墨西哥禁止娛樂大麻的用途，稱個人自由勝過任何潛在弊端，命令議員們修改部分條款。ˇ然而，即使國會最終批准上述法案，總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的態度也是個很大問號。

激進主義者認為他是盟友，因其在競選中，承諾考慮結束禁令，倡導大麻合法會，但歐布拉多是在社會問題上持保守態度的福音派基督教徒，了解有六成的墨西哥人反對大麻合法化。

自上任以來，他在此問題上保持沉默，他的政府在廣告中，引用美國前第一夫人南西雷根（Nancy Reagan）話說：「有了毒品，沒有幸福的結局」。

儘管如此，在大麻花園的激進分子持續展開行動，使大麻花園看來與這個翠綠的大都市任何其他植物一樣無害。