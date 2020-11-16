開拓台美電影節 陳廉方扮推手

台美電影節（Taiwanese American Film Festival) 傑出表現受到主流影視界關注。（台美電影節臉書）

台美電影 節（Taiwanese American Film Festival) 自四年前成立以來，傑出表現受到主流影視界關注。台美電影節創辦人之一的陳廉方（Lien Chen)，為拓展台灣 藝術及文化走入國際盡心盡力；傑出表現受到主流媒體認可，成功進軍好萊塢影視界，參與HBO亞太裔夢想者（HBO Asian Pacific American Visionaries）影視作品比賽幕後團隊，協助開拓亞裔 影視作品，在全世界發光發熱。

陳廉方自小在中西文化合併的環境中成長，深刻體會到流行文化對大眾影響至深，期盼能夠開拓台美電影節，推廣台灣在國際上的影響。她秉持對流行文化的興趣，曾在台灣娛樂節目擔任過製作助理，也曾在年代新聞擔任國際新聞編譯，熟悉台灣媒體娛樂環境。

在南加大（USC) 取得傳媒管理碩士學位後，陳廉方決心留在美國發展，期間曾加入主流歌手社群媒體經營團隊，學到西方人如何靠「經營品牌」概念、如何與粉絲族群互動及溝通，一步步朝著「創意製作人」（Creative Producer) 夢想邁進。

靠著過去的經驗與特殊的生長背景，受到西方行銷手法影響，同時看見華人行銷手法不足的陳廉方，秉持著對娛樂產業的喜愛，是在一次因緣際會下與三名志同道合好友，從零開始創辦台美電影節。她將台美電影節當成品牌管理，期盼台美電影節不只是反應台灣的社會及文化，同時兼顧反省及反思作用。透過創立電影節達到支持電影創立人，提供電影人互相切磋及支持的平台。

從無到有的過程儘管艱辛，但陳廉方得到的更多。她不僅藉由電影節找到天資聰穎的藝術家，尋得更多志同道合的朋友，共同將屬於台灣的藝術及文化，散播至各地讓更多人認識。

回想起創辦台美電影節的初期，陳廉方慶幸有其他三位創辦人共同堅持，使電影節愈辦愈好。「我聽過台美電影節」，是陳廉方從主流影視人士口中聽到的最佳讚美。雖然只是簡單的一句話，對她的意義卻是非常重大。台美電影節的成功，也肯定了她的品牌經營能力，這項能力因此受到主流影視界人士青睞。她被引薦進入HBO，加入亞太裔夢想者影視作品比賽幕後團隊，繼續替亞裔及華人的作品爭取被全世界看見。