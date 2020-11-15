FASCA橙縣分會 募款助弱勢兒

FASCA橙縣分會14日在橙僑中心舉行「愛心三倍券慈善拍賣」。（橙僑中心提供）

FASCA海外青年文化志工協會橙縣 分會14日在橙縣華僑文教服務中心舉行「愛心三倍券慈善拍賣」，為非營利組織「Orange Children & Parents Together」募款，該組織所屬幼兒園專門為弱勢特殊兒童提供教學及兒童發展中心。

諮詢導師張珮鑾表示，橙縣兩位FASCA高級助教張仁鐠、高郁翔在2013年就讀高中時期，就在橙縣市立圖書館 El Modena分館創立「Homework Club」，每周利用課後下午時段在OCPT幼兒園校區的市立圖書館，提供免費數學家教及課業輔導，受惠的小朋友也有OCPT幼兒園學童。

助理導師高郁翔分享自己曾製作雙語圖文簡報，利用聖誕節及農曆年召集同學擔任傳說節慶故事小講師，也協辦圖書館耶誕歌唱、扯鈴表演、舞獅等節日活動，與幼兒園師生歡度佳節。

為鼓勵更多FASCA青年文化志工參與支持OCPT早療教育，高郁翔將FASCA橙縣分會青年文化志工2020年的四季活動照片，編輯成2021年彩色月曆，提供感恩節義賣。同時FASCA諮詢導師也提供許多台灣製造的精美文具、禮品，做作為慈善拍賣品，以及歲末禮物致贈給OCPT幼兒園的學童。

橙僑中心蔣翼鵬表示，今年新冠疫情 橫掃全球，美國疫情尤其嚴峻，他原本擔心將衝擊成立及招募志工相關作業，但兩位諮詢導師的教學及服務口碑相傳，志工招募的人數一如預期有增無減，迄今各項培訓及社區服務也按計畫順利推展，這些活動剪影非常珍貴，製作成的2021年月曆不僅實用，更值得恆久珍藏。