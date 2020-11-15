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好市多搶客 聖誕樹提前上市

記者啟鉻／河濱報導
好市多已經有聖誕樹上架銷售。（記者啟鉻／攝影）
好市多已經有聖誕樹上架銷售。（記者啟鉻／攝影）

距離2020年聖誕節尚有一個多月，但好市多（Costco）已經將假的聖誕樹及其它聖誕節用品擺上貨架。有顧客表示，今年聖誕商品上市似乎比往年更早，是否要在疫情中增加更多買氣？實際上各大商場無論實體店或網路銷售，都已有聖誕商品銷售，並推出各種折扣，優惠包括聖誕節前後。電子商務專家評論，2020年購物季網上銷售競爭會更激烈。

位於河濱縣東谷市的好市多，入口附近兩棵大大的假的聖誕樹分外顯眼，每棵價格均在500元以上，好市多稱它們為豪華聖誕樹。為了刺激顧客購買欲，好市多在官網上說，目前在實體店銷售的聖誕樹，尚未在網路出售。除了多款不同價位聖誕樹，還有裝飾彩燈、燈飾鹿等室內外裝飾品擺上貨架。這些措施似為了搶奪市場先機，但其它商家聖誕商品網上銷售也不甘示弱。

沃爾瑪超市（Walmart）現在官網上提供聖誕商品優惠價格，包括聖誕裝飾聖誕老人、Family Rain Light、室外太陽能串燈、3D彩燈聖誕老人乘坐雪橇等百餘種，部分商品該超市並提供免費送貨。商品價格也多有優惠。

百思買（Best Buy）官網也推出各種人造聖誕樹，價格在30元至380元左右，還有各種彩燈，價格在幾元至十幾元間。其它商家包括Lenovo、Dollar General、Pier1 imports等，近期也推出聖誕商品及多種優惠折扣，在送貨及服務方面也有優惠。

對於2020年聖誕商品市場銷售趨勢，一家電子商務網站評論說，85%的零售商認為，較比2019年，今年假日季網上銷售量會更多，而61%零售商希望在2020年購物季，通過各種社交媒體增加商品交易參與度，逾一半的品牌和零售商已經或正在對銷售網站升級。至於商家提供的折扣優惠，今年會更吸引顧客，因為疫情原因導致平時銷售較為平淡，所有商家不會放棄今年假日季衝刺銷售機會。

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