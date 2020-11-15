索格斯高中拍片 悼槍案周年

為紀念聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的索格斯高中（Saugus High School）槍擊 案發生一周年，學生們製作一支90分鐘影片，紀念在槍擊案中喪生的兩名學生，15歲的Gracie Anne Muehlberger與14歲的Dominic Blackwell。

該影片於14日，槍擊案滿一周年時首播，許多親身經歷的師生們，也在「重返當天」影片製作過程中，從這場傷痛中邁步向前。

這起悲劇，來自於一名美日混血兒在校園內開火，造成兩死三傷。許多學生想起當天情況，仍歷歷在目。

Lexi Renolds記得當時與同學們擠進小壁櫥，在黑暗中躲藏。

儘管疫情 使然，16歲的Renolds無法到校，但8月開始，她與其他學生，開始用錄像訪問方式，製作這支紀念作品。

隨著製作過程，與一些老朋友的見面，Ronolds回到當時情況，甚至也感覺「回到了疫情前」。

對學校製作影片的教師Wade Williams來說，投入該計畫，也是將那場災難「昇華」的方法。

該計畫負責人，12年級的Rick Hand說，拍攝的工作幫助他克服這場槍擊案件。

18歲的Hand當時與死者Gracie的哥哥同在。「利用這樣的方式，讓我覺得從內心釋放了一些壓力。」

此外，透過紀錄片，也使學生們了解受害者和倖存者在槍擊後的生活。

Williams說，疫情前的計畫，是舉行另一場線下聚會，紀念槍擊案發生一周年。

索格斯高中所屬的William S. Hart聯合學區 發言人Dave Caldwell說，這場悲劇，學區並未集中精力加強安全，取而代之的是加強學生精神衛生安全輔導。