汽車肇逃 記肇事車牌索賠

郭女士近日在下班途中遭遇汽車逃逸案，一路狂追下抓到肇事車主，保險公司全數理賠。（讀者提供）

華裔民眾郭女士近日駕車回家途中，在高速上被撞，但肇事者逃逸，她一路狂追，抓到肇事車主，後來保險 公司同意支付修車及修車期間的租車費用，她不用承擔自付額。不過保險經紀表示，民眾若遇到類似事件不用自己狂追，只需記下肇事汽車 車牌，保險公司也能處理，疫情期間民眾還是以安全為重。

郭女士表示，日前深夜下班回家，開車在10號公路東向最外線，在嘉惠爾街（Garfield Ave）匝道入口，有一輛西裔夫婦開的皮卡從交流道直衝進來，擦撞了她車子右側後繼續行駛。郭女士被撞後，一路按喇叭、閃大燈在後狂追，還拿起手機拍照。

當她追了近兩個出口時，這對肇事夫婦才下了高速路，但否認擦撞她的車。郭女士撥打911報警，隨後由加州 公路巡警接手處理。後來郭女士的保險公司瞭解案情後，幫她租了車並支付全額修車費用。因為郭女士駕駛直行車被撞，本人沒有過失，所以連保險自付額都不用支付。

保險經紀林大衛表示，他不建議郭女士一路「追趕」，尤其疫情期間仇恨犯罪率較高，民眾若遇到類似事件，只需記下肇事汽車車牌，即可向保險公司申請理賠，由保險公司交涉，而不必將自己的人身安全置於危險之中。

如果受害者的汽車保險是全保責任險，即便肇事車主跑掉，但只要記下車牌號，一旦保險公司判定對方過錯，所有修車、租車費用及自付額都不要自己負擔；肇事逃逸被視為刑事犯罪由警方處理。

假若受害者只有半保責任險，人體傷害責任險（Uninsured Motorist Bodily Injury，簡稱UMBI），受害者被撞受傷，即便沒有證據，保險公司依然會承擔醫療費用。如果沒有受傷沒有證據，即便報警，保險公司也不會理賠。

假若半保責任險中包含財產損害責任險（Uninsured Motorist Property Damage，簡稱UMPD），肇事車主逃逸，受害者沒有受傷但拿到肇事汽車車牌，保險公司最高可理賠3500元。因此UMBI和UMPD這兩項責任險非常重要。林大衛表示，在加州這兩項責任險保費很便宜，建議車主儘可能購買。

針對肇事逃逸車禍，林大衛建議，受害車主若有能力，最好拍下清晰肇事車牌，然後儘可能尋找證人，但證人最好是路人，而不是坐在自己汽車裡的親友，然後報警取得案件號碼及處理事故警員的姓名。