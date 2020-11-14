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廠房缺空調 是拉差挨告

歐溫岱訊
歐溫岱越華資滙豐是拉差辣醬公司，每年生產紅公雞是拉差辣醬供應全美各地。（記者楊青／攝影）
歐溫岱越華資滙豐是拉差辣醬公司，每年生產紅公雞是拉差辣醬供應全美各地。（記者楊青／攝影）

歐溫岱（Irwindale）越華裔滙豐食品公司（紅公雞是拉差辣醬料公司）被一名前員工告上法庭，理由是資方沒有付足工人工資。原告同時向加州勞工局提出申訴，要求對資方沒有為員工提供足夠優良的工作環境給予罰款。

滙豐是拉差辣醬公司前員工Anna Valdez本周向洛杉磯高等法院提出訴訟，指控歐溫岱越華裔企業家陳德創辦和經營的是拉差辣醬公司沒有為工人提供足夠良好的工作環境，她被要求在沒有空調的環境下工作，經常流汗。 Anna Valdez是今年5月中旬離開滙豐食品公司。

歐溫岱越華資滙豐是拉差辣醬公司，每年生產紅公雞是拉差辣醬供應全美各地。（記者楊青...
歐溫岱越華資滙豐是拉差辣醬公司，每年生產紅公雞是拉差辣醬供應全美各地。（記者楊青／攝影）

根據訴狀，原告Valdez說她和其他工人經常因爲中間休息和下班打卡而被剋扣報酬，因爲中間準備休息和休息之後準備上崗的工人打卡都在同一時間，很多人排隊造成休息和下班時間拖延，但資方沒有因此做出相應補償。

訴狀同時表示，滙豐食品公司倉庫只有幾個地方安裝空調，其他地方都是電扇，但Valdez和一些員工被安排在沒有空調的地方工作，造成她工作時經常熱到流汗。

記者楊青／歐溫岱報導

歐溫岱市越華裔滙豐食品公司（紅公雞是拉差辣醬料公司）被一名前員工告上法庭，指稱資方沒有付足員工薪資，沒有為員工提供良好的工作環境。滙豐食品公司創辦人及總裁陳德（David Tran） 13日回應，他們正在聯絡勞工和工傷保險審核部門前來工廠實地檢查，還原真相，不讓無良律師和有心人士利用法律漏洞牟利得逞。

該公司前員工Anna Valdez本周向洛杉磯高等法院提出訴訟，向滙豐是拉差辣醬公司和陳德索賠170萬元。但到目前爲止，被告方尚未接到正式的法庭訴狀。

陳德表示，該公司生產廠房高大寬敞，廠房總面積65萬平方呎，頂棚高32呎，120名工人分班工作，相當於每次同時在廠房中工作的只有幾十名工人。即便是盛夏，廠房裡面也相當涼快，而且很多工作都是在生產線上操作，勞動強度不大，一些員工甚至要穿上長袖衣服。

陳德表示，正因為廠房内相當涼快，所以他們未在所有地方都安裝空調。為保持廠房的通風乾燥，使用大型的電扇，保持空氣流通。

歐溫岱市越華裔滙豐食品公司（紅公雞是拉差辣醬料公司）開放全國遊客參觀，老闆陳德的...
歐溫岱市越華裔滙豐食品公司（紅公雞是拉差辣醬料公司）開放全國遊客參觀，老闆陳德的經營理念是，做好自己，不怕大家監督。（記者楊青／攝影）

至於原告對員工排隊打卡時間影響休息而要求賠償，陳德回應，廠房安裝有300多個攝像頭，可以清晰記錄員工排隊打卡所需時間，「我們的攝像紀錄顯示，員工排隊打卡時間最多不超過三分鐘」。

作爲將近40年的華人成功企業，陳德感慨在加州當老闆實在不容易。他表示，今年疫情開始不久，有關部門出台「有症狀人士自行隔離14天，企業照付工資」之後，他的工廠一度出現不少「疑似感染並要求自行隔離」工人。最後他迅速採用獎勵機制，確保無症狀且保持正常上班的員工，每周發放獎金200元，相當於每月獎金800元，此後「大家都回來上班了」。

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