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16號未過 余淑婷：亞裔太關注大學招生，未關注系統不公平

記者劉先進╱柏克萊報導
柏克萊加大舉行論壇，討論今年大選。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大舉行論壇，討論今年大選。（記者劉先進／攝影）

第16號恢復平權提案希望廢除209號法案，在公立大學入學、政府合約、公務員就業等方面考慮族裔因素。今年大選中只獲得43.3%的得票率，未能通過。在柏克萊加大11日論壇中，加州主計長余淑婷（Betty Yee）表示，「亞裔太過關注於大學入學」，卻沒有留意族裔在公共就業方面的稀缺，未關注系統不公平的問題。

余淑婷表示，亞太裔社區對於16號提案頗有分歧。無論左派、右派，都關注於大學招生。她說，她反對的是，為何要給自己創造上限？認為大學是人生最終的一切。如今，沒有大學校長是亞太裔、沒有公立醫學院的負責人是亞太裔。我是個公職人員，也幾乎看不到類似她這樣的人。如果通過16號提案，考量一下種族因素，能增加一些族裔的機會。感覺大家對提案有誤解。

16號平權提案今年公投不過關。其中提及的大學入學問題，成為亞裔最關注的議題。圖為...
16號平權提案今年公投不過關。其中提及的大學入學問題，成為亞裔最關注的議題。圖為柏克萊加大。（記者劉先進/攝影）

但聖塔芭芭拉加大的校長是華裔楊祖佑，加州財務長是華裔的馬世雲，余淑婷說沒有大學校長是亞太裔，沒有和她一樣的加州公職官員，並不確實。

但余淑婷表示，最有趣的現象是有年輕人也反對16號提案。他們感覺相對於取消209號法案，更希望多一點的即時救濟，如投放補助金到社區，「我覺得有點忽視系統性的不公平問題。」

加大理事會主席佩雷斯（John Pérez）表示，從根本上加州人希望公平，但相對來說，人們更容易表達簡單的訊息反對16號提案，而非讓16號提案明確的表達其內涵。在選前宣傳活動中，支持和反對方都充分動員，但支持方沒有足夠時間持續傳遞訊息。 

然而，16號提案支持者募集的競選經費，是反對方的20倍。

佩雷斯說：「因為你無法通過人與人間的交流來消除恐懼，來告訴他們，16號提案並非進行大學入學的種族配額，不是取消你孩子的機會。它只是確保加大在考察學生是否錄取時，將種族因素和其他14個因素放在一起綜合考量。」

政治記者克里斯托弗（Ben Christopher）表示，不少人難以瞭解209號法案的歷史背景。「我和一個年輕的家人聊過，他不知道禁止平權運動的背景，不了解加州實踐平權運動意味著什麼。有人錯誤的理解為，16號提案合法化種族主義。這也是反對方想說的。」

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