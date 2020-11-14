警局山火中文示警 爾灣華人捐款感謝

爾灣華人社區向警局捐款。（謝津提供）

橙縣華人 聚居的爾灣 市（Irvine）日前發生山火 ，一段警局用中文向社區居民喊話，讓大家趕快撤離的錄音，火遍中國的社交媒體，尤其讓許多受災華人倍受感動。為了向警消人員表達在山火期間對民眾保護和引導的感謝，華人社區代表5日前往爾灣警局，捐款4600元用於警局中文服務資源。

爾灣警局每年都會舉辦社區緊急響應項目（CERT），透過此項目培訓居民相關知識；爾灣警局專門開闢中文授課，眾多華裔居民受益。中文班成員謝津介紹，此次向警局捐款主要用於警局中文服務資源，爾灣警局的確在中文資源投入很大，而社區在山火撤離時受益警局中文資源，在第一時間能快速撤離。

CERT中文項目負責人Jordan在撤離令發布後，第一時間通知所有成員，再由他們把信息發送各個社區。謝津提到，警局撤離令有四個等級，受過培訓知道不同撤離令應該做怎樣的準備，於是受訓成員能很快做出正確反應。

以謝津自身經歷，她在15分鐘內帶全家人完成撤離，主要得益於警局中文培訓內容，所學知識能在危急情況發揮作用。她早已把重要資料和護照等證件打包放好，一旦被要求撤離就能馬上走，可以避免眾多居民同一時間撤退遭遇大塞車情況。

謝津提到，此次山火要感謝警局用中文喊話，平時提供中文服務華裔居民，所以社區居民積極捐款以表感謝。