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南海岸購物廣場 14日起聖誕樹展

橙縣訊
南海岸購物廣場訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽。（南海岸購物廣場官網）
南海岸購物廣場訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽。（南海岸購物廣場官網）

為迎接年末假日季，南海岸購物廣場（South Coast Plaza）訂本月14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽，其中由各個藝術機構裝飾的35棵精美聖誕樹在線拍賣，所有收益將全數捐助藝術機構。

許多藝術機構在新冠疫情中遭受重創，南海岸購物廣場長期支持藝術活動，將頒發三項由評委會評選出的設計獎，其中特等獎1萬元、二等獎5000元及三等獎2500元。獲獎名單將於12月4日在「The Pavilion」現場與南海岸廣場的社交媒體上公布。

無論公眾是否親自到場，都將有機會通過SCPARTS.givesmart.com的慈善拍賣中競標聖誕樹，得標後聖誕樹會及時送到優勝者手中營造節日氛圍。

參與此次慈善活動的本地藝術機構，包括洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）、塞格斯特羅姆藝術中心（Segerstrom Center for the Arts）、南海岸話劇團及科爾本學校等。

活動期間聖誕樹向公眾免費開放展覽，「The Pavilion」開放時間周一至周六早11時至晚7時，周日中午12時至晚7時，地點靠近南海岸購物廣場北部停車場。

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