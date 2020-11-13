美國鼻腔採樣太淺 驗疫失準？專家：無事實根據

專家認為插入鼻子深淺會影響結果的說法，並沒有一定的科學根據。（Fulgent Genetics提供）

中國 國際航空公司從洛杉磯飛往天津的航班，9日有九人被確診新冠病毒，引發民眾對中美檢測 手法和結果的爭論。有人認為美國 檢測鼻子捅的比較淺，而中國鼻咽拭子捅的很深，還會停留旋轉一下以便採到足夠樣本，因此質疑美國檢測的準確性。對此，實驗室專家解析其中的緣由。

Fulgent Genetics研發及臨床實驗室主管李傑表示，插入鼻子深淺會影響結果的說法，並沒有一定的科學根據。只有極個別病人採樣鼻子前端採樣不到，但這並不能說採樣靠後就能採樣到。在當事人自己採樣時，他會鼓勵盡量深入，但並不是一定捅到咽喉，當然到咽喉能保證採集的多一些，但也不是說沒有到咽喉就檢測不到。所有測試都會查核糖核酸酶P（RNase P）來保證檢測結果是建立在足夠樣本量。不可否認自己取樣會造成準確度下降，最好到醫院去採樣，或者詳細按照採樣說明操作。

他說，他們實驗室主要做分子診斷，現在承接很多核酸和抗體檢測的工作，平均每天做3萬個檢測。最近幾個月因為第二波疫情爆發，所以檢測數量大幅增加。實驗室需要有一定條件才能做核酸檢測，首先必須是有正規的認證，其次要有FDA的緊急使用認證（Emergency Use Authorization，簡稱EUA）。沒有這兩個前提，試劑就無法保證可靠性。像他們實驗室檢測90%能在24小時內結束，48小時100%能出結果。

最快也要六個小時，因為技術有局限性，必須按照流程完成。通常檢測結果並不直接發給當事人，是發給醫師；即使在線預訂，也是需要醫師參與。所以即使檢測結果被人為修改，每個報告都有獨一無二的二維碼，一旦航空公司或政府部門需要，也都是拿原件來確認。