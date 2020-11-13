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退伍軍人心聲：台海不再戰爭

記者鄭敖天／洛杉磯報導
參加中華旗隊活動的美方退伍軍人。（陳耀華提供）
參加中華旗隊活動的美方退伍軍人。（陳耀華提供）

時值美國退伍軍人節，Broadax System公司董事長、中華民國陸軍退役中校陳耀華表示，希望中美兩國能夠牢記雙方曾為同盟的歷史，建立和平與合作關係，希望海峽兩岸保持對話合作，讓台海不再有戰事。

同時是中華旗隊創始人的陳耀華指出，二戰期間中美兩國共同對抗日本軍國主義付出的巨大犧牲，為戰後華美人民的友誼打下堅固基礎，也是美國軍事史上重要一頁。

陳耀華說，他出生在遼瀋戰役的戰火中，在之後的幾十年裡，越發意識到戰爭的殘酷，也不希望兩岸再有戰事。他回憶，1980年代在美國讀書時，曾遇到過來自大陸哈爾濱軍工大學的交流學者，很快與之成為一生好友。

陳耀華1948年出生於瀋陽，後隨父母遷至台灣，其父為黃埔軍校畢業，曾參加抗日戰爭。陳耀華也追隨父親進入陸軍官校，官至裝甲營中校營長。陳耀華之後赴美留學，先後獲得碩士和博士學位，並創建Broadax System公司。為紀念抗戰歷史，他在2013年籌建中華旗隊，宣揚抗戰歷史和中華文化。

陳耀華表示，中華旗隊的隊徽以抗戰時期的美國援華「飛虎隊」隊徽，和「入緬遠征軍」軍徽為模板，成員也多為國軍預備軍官和黃埔子弟。每年中華旗隊都會與南加美國退伍軍人機構聯合舉行慶祝活動。

陳耀華說，儘管目前中美兩國關係處於緊張時期，但隨民主黨白登當選，他希望中美兩國能夠回到對話合作的框架內，以保證兩國間的和平發展。

中華旗隊此前在蒙市二戰中美合作紀念碑前舉行儀式。（陳耀華提供）
中華旗隊此前在蒙市二戰中美合作紀念碑前舉行儀式。（陳耀華提供）
中華旗隊創始人的陳耀華。（陳耀華提供）
中華旗隊創始人的陳耀華。（陳耀華提供）

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