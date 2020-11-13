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收受外國捐款供川普就職 佐伯利遭求處13年重刑

編譯組／綜合報導 
政治掮客佐伯利（左）與律師Thomas O'Brien（右）2019年11月離開法院時的舊照。（美聯社）
政治掮客佐伯利（左）與律師Thomas O'Brien（右）2019年11月離開法院時的舊照。（美聯社）

洛杉磯聯邦檢察官本周向法院遞狀，控告住在亞凱迪亞市的資本家佐伯利（Imaad Zuberi）違反多項法令，求處10年至13年的監禁，並應繳納1000萬元的罰金，償還1570萬元的積欠稅款。 

現年50歲的佐伯利先前就曾代表斯里蘭卡、土耳其、卡達，為它們在美國國內「營造良好形象」。但是相關行為已經遭起訴，違反「外國代理人註冊法案」（FARA），且佐伯利已認罪。 

佐伯利接受華盛頓郵報訪問時坦承，他必須靠錢才能買到政壇入場券。因此，雖然他此次是因為向總統川普的政治捐款而遭起訴，但洛杉磯時報指出，佐伯利與妻子Willa Rao之前也曾押寶民主黨人，甚至包括前總統歐巴馬與前國務卿喜萊莉柯林頓。 

這周遭到起訴的案件，主要環繞在川普2017年的就職委員會相關捐款與不法事項，當時佐伯利與其投資公司向委員會捐款90萬元。

檢方提出的罪狀還包括：佐伯利收受不明外籍人士的580萬元，並提供部分款項給川普就職委員會，佐伯利還涉嫌湮滅證據，刪除相關電子郵件；另外，在不法情事曝光後，佐伯利雖然退還5萬元的個人捐款，但是卻將日期改押更早時間，假冒他在調查前就已還款。 

佐伯利早在6月就已經為了妨礙就職委員會相關調查而認罪，並在去年承認逃稅、違反聯邦遊說與政治捐款法令。這些罪名預定11月30日宣判。佐伯利目前以300萬元保釋在外。 

但是佐伯利的律師Thomas O'Brien還是對聯邦檢察官的重手感到驚訝，他原先期望是五年徒刑，但檢方卻要求121個月至151個月的刑期。他還說，佐伯利對他的行為相當遺憾，認罪也很迅速，且已償還百萬稅金。    

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