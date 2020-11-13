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賈西提入閣 人生十字路口

編譯組／綜合報導 
白登與賈西提2015年共同參加會議時的舊照。（美聯社）
白登與賈西提2015年共同參加會議時的舊照。（美聯社）

隨著白登即將入主白宮，擔任他競選大將的洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）的去留，就像洛市正在面臨新冠疫情衝擊，賈西提的人生也在十字路口。 

洛杉磯時報分析，繼續留任洛杉磯市長，隨著下屆市長選戰將起，他的地位將非常尷尬；但他與州長紐森關係稱不上特好，接任賀錦麗或范士丹（Dianne Feinstein）留下的聯邦參議員席位機會不大；但前進華府，擔任白登閣員，可能又會引發跳船批評，認為他棄洛市而去。

賈西提本人尚未鬆口，本周接受KCRW-FM訪問時，既表示他沒有在謀求新職位，但也強調他一直和白登保持聯絡。

不過，從多個方面來看，賈西提遲早都要做出選擇。一，在他風光連任市長之後，洛市的氛圍已然改變。就算沒有今年的新冠疫情，他已面臨更多來自左派的挑戰，除了遊民與環境議題，還包括他支持的洛市議員柳大衛（David Ryu）與韋森（Herb Wesson），都在大選中敗給更為激進的挑戰者。

1987年至2003年擔任市議員的Ruth Galanter就說，下屆市長選舉就要開跑，參選人摩拳擦掌，就算賈西提當到2022年，大概也沒有人會真的把他當回事。 

但放眼加州政壇，賈西提的機會不多。除了州長紐森不太可能提名他接任聯邦參議員，州長選舉賈西提也恐怕要等到2026年才有出頭機會。

看來賈西提只剩下入閣一途了？但聖地牙哥加大政治學榮退教授Steven Erie、洛杉磯州大政治學榮退教授Jaime Regalado等人卻說，風險很高，因為大家可能會覺得賈西提「跳船逃跑」。不過他們也說，選民都是健忘的，如果賈西提能在華府繼續發光發熱，同時不忘造福洛市，麼大家對他的負面印象就會淡化。當然，對賈西提來說，最好的算盤是，2022年當完市長任期後，還能前進華府，但一切都要看賈西提自己還有多少價值了。 

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